https://sputnikarabic.ae/20230809/زلزال-بقوة-56-درجة-يهز-منطقة-قبالة-سواحل-الفلبين-1079897333.html
زلزال بقوة 5.6 درجة يهز منطقة قبالة سواحل الفلبين
زلزال بقوة 5.6 درجة يهز منطقة قبالة سواحل الفلبين
أفاد مركز الرصد الزلزالي الأورومتوسطي اليوم الأربعاء بحدوث زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر في منطقة قبالة سواحل الفلبين. 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T03:31+0000
2023-08-09T03:31+0000
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ووقع الزلزال في تمام الساعة 00:57 بالتوقيت العالمي (03:57 بتوقيت موسكو)، بحسب المركز.وأوضح المركز أن مركز الزلزال كان على بُعد 59 كيلومتراً جنوب شرق مدينة ماتي الفلبينية، وكان عمق الزلزال تقريباً 72 كيلومترًا.ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء هذه الهزات الأرضية.
https://sputnikarabic.ae/20230526/-زلزال-بقوة-62-يضرب-اليابان-1077452998.html
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زلزال, العالم, أخبار العالم الآن, الفلبين
زلزال, العالم, أخبار العالم الآن, الفلبين
زلزال بقوة 5.6 درجة يهز منطقة قبالة سواحل الفلبين
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أفاد مركز الرصد الزلزالي الأورومتوسطي اليوم الأربعاء بحدوث زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر في منطقة قبالة سواحل الفلبين.
ووقع الزلزال في تمام الساعة 00:57 بالتوقيت العالمي (03:57 بتوقيت موسكو)، بحسب المركز.
وأوضح المركز أن مركز الزلزال
كان على بُعد 59 كيلومتراً جنوب شرق مدينة ماتي الفلبينية، وكان عمق الزلزال تقريباً 72 كيلومترًا.
ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء هذه الهزات الأرضية.