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https://sputnikarabic.ae/20230809/زلزال-بقوة-56-درجة-يهز-منطقة-قبالة-سواحل-الفلبين-1079897333.html
زلزال بقوة 5.6 درجة يهز منطقة قبالة سواحل الفلبين
زلزال بقوة 5.6 درجة يهز منطقة قبالة سواحل الفلبين
أفاد مركز الرصد الزلزالي الأورومتوسطي اليوم الأربعاء بحدوث زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر في منطقة قبالة سواحل الفلبين. 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T03:31+0000
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ووقع الزلزال في تمام الساعة 00:57 بالتوقيت العالمي (03:57 بتوقيت موسكو)، بحسب المركز.وأوضح المركز أن مركز الزلزال كان على بُعد 59 كيلومتراً جنوب شرق مدينة ماتي الفلبينية، وكان عمق الزلزال تقريباً 72 كيلومترًا.ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء هذه الهزات الأرضية.
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زلزال, العالم, أخبار العالم الآن, الفلبين
زلزال, العالم, أخبار العالم الآن, الفلبين

زلزال بقوة 5.6 درجة يهز منطقة قبالة سواحل الفلبين

03:31 GMT 09.08.2023
© AP Photo / Harley Palangchaoسقوط صخور بينما كانت مركبة تتفاوض على طريق خلال زلزال وقع في باوكو بمقاطعة ماونتن بالفلبين يوم 27 يوليو 2022
سقوط صخور بينما كانت مركبة تتفاوض على طريق خلال زلزال وقع في باوكو بمقاطعة ماونتن بالفلبين يوم 27 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
© AP Photo / Harley Palangchao
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أفاد مركز الرصد الزلزالي الأورومتوسطي اليوم الأربعاء بحدوث زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر في منطقة قبالة سواحل الفلبين.
ووقع الزلزال في تمام الساعة 00:57 بالتوقيت العالمي (03:57 بتوقيت موسكو)، بحسب المركز.
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وأوضح المركز أن مركز الزلزال كان على بُعد 59 كيلومتراً جنوب شرق مدينة ماتي الفلبينية، وكان عمق الزلزال تقريباً 72 كيلومترًا.
ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء هذه الهزات الأرضية.
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