https://sputnikarabic.ae/20230809/صافرات-الإنذار-تدوي-في-كييف-ومناطق-أخرى-في-أوكرانيا-1079926248.html
صافرات الإنذار تدوي في كييف ومناطق أخرى في أوكرانيا
صافرات الإنذار تدوي في كييف ومناطق أخرى في أوكرانيا
دوت صفارات الإنذار الجوي، صباح اليوم الخميس، في العاصمة الأوكرانية، كييف، وكذلك في مناطق كييف وتشيركاس في أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخرائط الرقمية لوزارة التحول... 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T22:20+0000
2023-08-09T22:20+0000
2023-08-09T22:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وبحسب الخريطة الرقمية، تم إطلاق صفارات الإنذار في تلك المناطق من الساعة 12:03 صباحًا حتى 12:42 صباحًا (بالتوقيت المحلي).يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230809/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا-1079925998.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
صافرات الإنذار تدوي في كييف ومناطق أخرى في أوكرانيا
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دوت صفارات الإنذار الجوي، صباح اليوم الخميس، في العاصمة الأوكرانية، كييف، وكذلك في مناطق كييف وتشيركاس في أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخرائط الرقمية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
وبحسب الخريطة الرقمية، تم إطلاق صفارات الإنذار في تلك المناطق من الساعة 12:03 صباحًا حتى 12:42 صباحًا (بالتوقيت المحلي).
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.