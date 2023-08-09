https://sputnikarabic.ae/20230809/صافرات-الإنذار-تدوي-في-كييف-ومناطق-أخرى-في-أوكرانيا-1079926248.html

صافرات الإنذار تدوي في كييف ومناطق أخرى في أوكرانيا

صافرات الإنذار تدوي في كييف ومناطق أخرى في أوكرانيا

دوت صفارات الإنذار الجوي، صباح اليوم الخميس، في العاصمة الأوكرانية، كييف، وكذلك في مناطق كييف وتشيركاس في أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخرائط الرقمية لوزارة التحول... 09.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-09T22:20+0000

2023-08-09T22:20+0000

2023-08-09T22:20+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

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وبحسب الخريطة الرقمية، تم إطلاق صفارات الإنذار في تلك المناطق من الساعة 12:03 صباحًا حتى 12:42 صباحًا (بالتوقيت المحلي).يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230809/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا-1079925998.html

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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم