https://sputnikarabic.ae/20230809/ضابط-استخبارات-أمريكي-روسيا-سيطرت-على-طول-خط-المواجهة-نتيجة-فشل-الهجوم-المضاد-1079923986.html
ضابط استخبارات أمريكي: روسيا سيطرت على طول خط المواجهة نتيجة فشل "الهجوم المضاد"
ضابط استخبارات أمريكي: روسيا سيطرت على طول خط المواجهة نتيجة فشل "الهجوم المضاد"
أعلن ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، أن الجيش الروسي سيطر على زمام المبادرة على طول خطوط التماس مع القوات الأوكرانية. 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T20:18+0000
2023-08-09T20:18+0000
2023-08-09T20:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وقال ريتر: "لقد فشل الهجوم المضاد الأوكراني، وتتكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة ويموت المئات منهم يوميا بشكل مأساوي، ولا يمكن فعل شيء الآن لتغيير هذه النتيجة".وأشار ريتر إلى أن القوات الأوكرانية لا تزال تواصل محاولة التقدم على خط المواجهة، لكنها لم تقترب حتى من خطوط الدفاع الأول للجيش الروسي.وتابع ريتر: "بدأ الجيش الروسي الآن بالتدريج ولكن بثبات في الانتقال إلى الهجوم في اتجاهات مختلفة".ولفت ريتر إلى أن الأوكرانيين أمضوا الصيف كله من أجل التقدم مسافة تتراوح ما بين 100-300 متر، بينما تقدمت روسيا 11 كيلومترًا على اتجاه خاركوف في أقل من أسبوع.تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230809/قوات-خاصة-روسية-تنفذ-عملية-ليلية-دقيقة-وتدمر-مقرا-أوكرانيا-فيديو--1079913345.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
ضابط استخبارات أمريكي: روسيا سيطرت على طول خط المواجهة نتيجة فشل "الهجوم المضاد"
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أعلن ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، أن الجيش الروسي سيطر على زمام المبادرة على طول خطوط التماس مع القوات الأوكرانية.
وقال ريتر: "لقد فشل الهجوم المضاد الأوكراني، وتتكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة ويموت المئات منهم يوميا بشكل مأساوي، ولا يمكن فعل شيء الآن لتغيير هذه النتيجة".
وأشار ريتر إلى أن القوات الأوكرانية لا تزال تواصل محاولة التقدم على خط المواجهة، لكنها لم تقترب حتى من خطوط الدفاع الأول للجيش الروسي.
وتابع ريتر: "بدأ الجيش الروسي الآن بالتدريج ولكن بثبات في الانتقال إلى الهجوم في اتجاهات مختلفة".
ولفت ريتر إلى أن الأوكرانيين أمضوا الصيف كله من أجل التقدم مسافة تتراوح ما بين 100-300 متر، بينما تقدمت روسيا 11 كيلومترًا على اتجاه خاركوف في أقل من أسبوع.
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.