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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230809/ضابط-استخبارات-أمريكي-روسيا-سيطرت-على-طول-خط-المواجهة-نتيجة-فشل-الهجوم-المضاد-1079923986.html
ضابط استخبارات أمريكي: روسيا سيطرت على طول خط المواجهة نتيجة فشل "الهجوم المضاد"
ضابط استخبارات أمريكي: روسيا سيطرت على طول خط المواجهة نتيجة فشل "الهجوم المضاد"
أعلن ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، أن الجيش الروسي سيطر على زمام المبادرة على طول خطوط التماس مع القوات الأوكرانية. 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T20:18+0000
2023-08-09T20:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وقال ريتر: "لقد فشل الهجوم المضاد الأوكراني، وتتكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة ويموت المئات منهم يوميا بشكل مأساوي، ولا يمكن فعل شيء الآن لتغيير هذه النتيجة".وأشار ريتر إلى أن القوات الأوكرانية لا تزال تواصل محاولة التقدم على خط المواجهة، لكنها لم تقترب حتى من خطوط الدفاع الأول للجيش الروسي.وتابع ريتر: "بدأ الجيش الروسي الآن بالتدريج ولكن بثبات في الانتقال إلى الهجوم في اتجاهات مختلفة".ولفت ريتر إلى أن الأوكرانيين أمضوا الصيف كله من أجل التقدم مسافة تتراوح ما بين 100-300 متر، بينما تقدمت روسيا 11 كيلومترًا على اتجاه خاركوف في أقل من أسبوع.تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230809/قوات-خاصة-روسية-تنفذ-عملية-ليلية-دقيقة-وتدمر-مقرا-أوكرانيا-فيديو--1079913345.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

ضابط استخبارات أمريكي: روسيا سيطرت على طول خط المواجهة نتيجة فشل "الهجوم المضاد"

20:18 GMT 09.08.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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أعلن ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، أن الجيش الروسي سيطر على زمام المبادرة على طول خطوط التماس مع القوات الأوكرانية.
وقال ريتر: "لقد فشل الهجوم المضاد الأوكراني، وتتكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة ويموت المئات منهم يوميا بشكل مأساوي، ولا يمكن فعل شيء الآن لتغيير هذه النتيجة".
وأشار ريتر إلى أن القوات الأوكرانية لا تزال تواصل محاولة التقدم على خط المواجهة، لكنها لم تقترب حتى من خطوط الدفاع الأول للجيش الروسي.
وتابع ريتر: "بدأ الجيش الروسي الآن بالتدريج ولكن بثبات في الانتقال إلى الهجوم في اتجاهات مختلفة".
قوات خاصة روسية تنفذ عملية ليلية دقيقة وتدمر مقرا أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات خاصة روسية تنفذ عملية ليلية دقيقة وتدمر مقرا أوكرانيا... فيديو
13:38 GMT
ولفت ريتر إلى أن الأوكرانيين أمضوا الصيف كله من أجل التقدم مسافة تتراوح ما بين 100-300 متر، بينما تقدمت روسيا 11 كيلومترًا على اتجاه خاركوف في أقل من أسبوع.
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:24 GMT
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