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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230809/قوات-أخمات-الروسية-الجيش-الأوكراني-فقد-نحو-30-بالمئة-من-المعدات-العسكرية-المقدمة-من-الغرب-1079926545.html
قوات "أخمات" الروسية: الجيش الأوكراني فقد نحو 30 بالمئة من المعدات العسكرية المقدمة من الغرب
قوات "أخمات" الروسية: الجيش الأوكراني فقد نحو 30 بالمئة من المعدات العسكرية المقدمة من الغرب
أعلن قائد القوات الروسية "أخمات" ونائب قائد الفيلق الثاني في الجيش الروسي، أبتي علاء الدينوف، أن الجيش الأوكراني فقد بالفعل أكثر من 30 بالمئة من المعدات... 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T23:29+0000
2023-08-09T23:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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غروزني - سبوتنيك. وصرح علاء الدينوف عبر حسابه على "تليغرام": "لقد فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 30 بالمئة من المعدات العسكرية التي قدمها لها الغرب، وأغلب المعدات المتبقية تخضع للإصلاح".وأضاف "العدو فقد، إلى جانب هذه المعدات، أيضًا أعدادًا من الأفراد الذين كانوا مدربين بشكل جيد خلال العمليات الهجومية الأخيرة"، موضحًا أن نظام كييف يتكبد خسائر على جميع الجبهات.وأشار القائد العسكري الروسي إلى أن معظم الضباط الشبان في الجيش الأوكراني الذين كانوا مسؤولين عن تنفيذ عمليات هجومية على الجبهات الأمامية اختفوا تمامًا، ويتم حاليًا تشكيل وحدات جديدة لتنفيذ هذه العمليات، لكن الجيش الأوكراني، وفقًا لتصريحات علاء الدينوف، يفتقر للوقت لتدريب هذه الوحدات على تنفيذ عمليات هجومية.وأوضح قائلاً: ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.ومنذ شهرين تقريبًا، بدأت القوات الأوكرانية ما يسمى "الهجوم المضاد" على مواقع القوات الروسية على عدة جبهات، بما في ذلك دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه.ولم تحقق القوات الأوكرانية أي تقدم ملحوظ على جميع الجبهات، فيما شنت القوات الروسية عدة عمليات هجومية ناجحة على محاور كراسني ليمان وكوبيانسك، أسفرت عن تحرير عدة بلدات والسيطرة على مواقع مهمة تابعة للقوات المعادية.
https://sputnikarabic.ae/20230809/ضابط-استخبارات-أمريكي-روسيا-سيطرت-على-طول-خط-المواجهة-نتيجة-فشل-الهجوم-المضاد-1079923986.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

قوات "أخمات" الروسية: الجيش الأوكراني فقد نحو 30 بالمئة من المعدات العسكرية المقدمة من الغرب

23:29 GMT 09.08.2023 (تم التحديث: 23:30 GMT 09.08.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "أوسا" التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات "الجنوب" الروسية
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلن قائد القوات الروسية "أخمات" ونائب قائد الفيلق الثاني في الجيش الروسي، أبتي علاء الدينوف، أن الجيش الأوكراني فقد بالفعل أكثر من 30 بالمئة من المعدات العسكرية التي حصل عليها من الغرب.
غروزني - سبوتنيك. وصرح علاء الدينوف عبر حسابه على "تليغرام": "لقد فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 30 بالمئة من المعدات العسكرية التي قدمها لها الغرب، وأغلب المعدات المتبقية تخضع للإصلاح".
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط استخبارات أمريكي: روسيا سيطرت على طول خط المواجهة نتيجة فشل "الهجوم المضاد"
20:18 GMT
وأضاف "العدو فقد، إلى جانب هذه المعدات، أيضًا أعدادًا من الأفراد الذين كانوا مدربين بشكل جيد خلال العمليات الهجومية الأخيرة"، موضحًا أن نظام كييف يتكبد خسائر على جميع الجبهات.
وأشار القائد العسكري الروسي إلى أن معظم الضباط الشبان في الجيش الأوكراني الذين كانوا مسؤولين عن تنفيذ عمليات هجومية على الجبهات الأمامية اختفوا تمامًا، ويتم حاليًا تشكيل وحدات جديدة لتنفيذ هذه العمليات، لكن الجيش الأوكراني، وفقًا لتصريحات علاء الدينوف، يفتقر للوقت لتدريب هذه الوحدات على تنفيذ عمليات هجومية.
وأوضح قائلاً:
"نحن نتحكم في كل شيء، تكنولوجيا المعلومات ترصد كل شيء، وتصل المعلومات إلينا باستمرار، ولذلك فإننا جاهزون بالكامل للرد المضاد التالي".
ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
ومنذ شهرين تقريبًا، بدأت القوات الأوكرانية ما يسمى "الهجوم المضاد" على مواقع القوات الروسية على عدة جبهات، بما في ذلك دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه.
ولم تحقق القوات الأوكرانية أي تقدم ملحوظ على جميع الجبهات، فيما شنت القوات الروسية عدة عمليات هجومية ناجحة على محاور كراسني ليمان وكوبيانسك، أسفرت عن تحرير عدة بلدات والسيطرة على مواقع مهمة تابعة للقوات المعادية.
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