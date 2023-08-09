https://sputnikarabic.ae/20230809/قوات-أخمات-الروسية-الجيش-الأوكراني-فقد-نحو-30-بالمئة-من-المعدات-العسكرية-المقدمة-من-الغرب-1079926545.html
قوات "أخمات" الروسية: الجيش الأوكراني فقد نحو 30 بالمئة من المعدات العسكرية المقدمة من الغرب
قوات "أخمات" الروسية: الجيش الأوكراني فقد نحو 30 بالمئة من المعدات العسكرية المقدمة من الغرب
أعلن قائد القوات الروسية "أخمات" ونائب قائد الفيلق الثاني في الجيش الروسي، أبتي علاء الدينوف، أن الجيش الأوكراني فقد بالفعل أكثر من 30 بالمئة من المعدات... 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T23:29+0000
2023-08-09T23:29+0000
2023-08-09T23:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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سلاح روسيا
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غروزني - سبوتنيك. وصرح علاء الدينوف عبر حسابه على "تليغرام": "لقد فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 30 بالمئة من المعدات العسكرية التي قدمها لها الغرب، وأغلب المعدات المتبقية تخضع للإصلاح".وأضاف "العدو فقد، إلى جانب هذه المعدات، أيضًا أعدادًا من الأفراد الذين كانوا مدربين بشكل جيد خلال العمليات الهجومية الأخيرة"، موضحًا أن نظام كييف يتكبد خسائر على جميع الجبهات.وأشار القائد العسكري الروسي إلى أن معظم الضباط الشبان في الجيش الأوكراني الذين كانوا مسؤولين عن تنفيذ عمليات هجومية على الجبهات الأمامية اختفوا تمامًا، ويتم حاليًا تشكيل وحدات جديدة لتنفيذ هذه العمليات، لكن الجيش الأوكراني، وفقًا لتصريحات علاء الدينوف، يفتقر للوقت لتدريب هذه الوحدات على تنفيذ عمليات هجومية.وأوضح قائلاً: ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.ومنذ شهرين تقريبًا، بدأت القوات الأوكرانية ما يسمى "الهجوم المضاد" على مواقع القوات الروسية على عدة جبهات، بما في ذلك دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه.ولم تحقق القوات الأوكرانية أي تقدم ملحوظ على جميع الجبهات، فيما شنت القوات الروسية عدة عمليات هجومية ناجحة على محاور كراسني ليمان وكوبيانسك، أسفرت عن تحرير عدة بلدات والسيطرة على مواقع مهمة تابعة للقوات المعادية.
https://sputnikarabic.ae/20230809/ضابط-استخبارات-أمريكي-روسيا-سيطرت-على-طول-خط-المواجهة-نتيجة-فشل-الهجوم-المضاد-1079923986.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
قوات "أخمات" الروسية: الجيش الأوكراني فقد نحو 30 بالمئة من المعدات العسكرية المقدمة من الغرب
23:29 GMT 09.08.2023 (تم التحديث: 23:30 GMT 09.08.2023) تابعنا عبر
أعلن قائد القوات الروسية "أخمات" ونائب قائد الفيلق الثاني في الجيش الروسي، أبتي علاء الدينوف، أن الجيش الأوكراني فقد بالفعل أكثر من 30 بالمئة من المعدات العسكرية التي حصل عليها من الغرب.
غروزني - سبوتنيك
. وصرح علاء الدينوف عبر حسابه على "تليغرام": "لقد فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 30 بالمئة من المعدات العسكرية التي قدمها لها الغرب، وأغلب المعدات المتبقية تخضع للإصلاح".
وأضاف "العدو فقد، إلى جانب هذه المعدات، أيضًا أعدادًا من الأفراد الذين كانوا مدربين بشكل جيد خلال العمليات الهجومية الأخيرة"، موضحًا أن نظام كييف يتكبد خسائر على جميع الجبهات.
وأشار القائد العسكري الروسي إلى أن معظم الضباط الشبان في الجيش الأوكراني الذين كانوا مسؤولين عن تنفيذ عمليات هجومية على الجبهات الأمامية اختفوا تمامًا، ويتم حاليًا تشكيل وحدات جديدة لتنفيذ هذه العمليات، لكن الجيش الأوكراني، وفقًا لتصريحات علاء الدينوف، يفتقر للوقت لتدريب هذه الوحدات على تنفيذ عمليات هجومية.
"نحن نتحكم في كل شيء، تكنولوجيا المعلومات ترصد كل شيء، وتصل المعلومات إلينا باستمرار، ولذلك فإننا جاهزون بالكامل للرد المضاد التالي".
ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
لحماية إقليم دونباس.
ومنذ شهرين تقريبًا، بدأت القوات الأوكرانية ما يسمى "الهجوم المضاد" على مواقع القوات الروسية على عدة جبهات، بما في ذلك دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه.
ولم تحقق القوات الأوكرانية أي تقدم ملحوظ على جميع الجبهات، فيما شنت القوات الروسية عدة عمليات هجومية ناجحة على محاور كراسني ليمان وكوبيانسك، أسفرت عن تحرير عدة بلدات والسيطرة على مواقع مهمة تابعة للقوات المعادية.