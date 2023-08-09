https://sputnikarabic.ae/20230809/مقتل-شخصين-بينهما-أحد-عناصر-حزب-الله-وسط-لبنان-1079925227.html
مقتل شخصين بينهما أحد عناصر "حزب الله" وسط لبنان
مقتل شخصين بينهما أحد عناصر "حزب الله" وسط لبنان
لقي شخصان مصرعهما، اليوم الأربعاء، إثر حادثة إطلاق نار، وذلك بعد انقلاب شاحنة تحمل ذخائر تابعة "حزب الله". 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T20:53+0000
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ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان، أن شاحنة محملة بصناديق ذخيرة حربية انقلبت في بلدة الكحالة وسط لبنان، وهي بلدة تقع ضمن نفوذ حزبي "القوات" و"الكتائب" المعارضين لـ"حزب الله".وأصدرت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" اللبناني بيانا عقبت فيه على حادثة الكحالة، أوضحت فيه إنه "أثناء قدوم شاحنة لحزب الله من البقاع إلى بيروت انقلبت في منطقة الكحالة، في ما كان الأخوة المعنيون بإيصالها يقومون بإجراء الاتصالات لطلب المساعدة ورفعها من الطريق لمتابعة سيرها إلى مقصدها، تجمع عدد من المسلحين من المليشيات الموجودة في المنطقة".وأضاف: "حصل تبادل لإطلاق النار مع المسلحين المعتدين، في هذه الأثناء تدخلت قوة من الجيش اللبناني ومنعت هؤلاء المسلحين من الاقتراب من الشاحنة أو السيطرة عليها. ولا تزال الاتصالات جارية حتى الآن لمعالجة الإشكال القائم".
https://sputnikarabic.ae/20230809/برلماني-إسرائيلي-لن-نصبر-للأبد-على-استفزازات-حزب-الله-1079918403.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, الأخبار
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, الأخبار
مقتل شخصين بينهما أحد عناصر "حزب الله" وسط لبنان
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لقي شخصان مصرعهما، اليوم الأربعاء، إثر حادثة إطلاق نار، وذلك بعد انقلاب شاحنة تحمل ذخائر تابعة "حزب الله".
ونقلت وكالة
الأناضول عن شهود عيان، أن شاحنة محملة بصناديق ذخيرة حربية انقلبت في بلدة الكحالة وسط لبنان، وهي بلدة تقع ضمن نفوذ حزبي "القوات" و"الكتائب" المعارضين لـ"حزب الله".
وأصدرت العلاقات الإعلامية في "حزب الله"
اللبناني بيانا عقبت فيه على حادثة الكحالة، أوضحت فيه إنه "أثناء قدوم شاحنة لحزب الله من البقاع إلى بيروت انقلبت في منطقة الكحالة، في ما كان الأخوة المعنيون بإيصالها يقومون بإجراء الاتصالات لطلب المساعدة ورفعها من الطريق لمتابعة سيرها إلى مقصدها، تجمع عدد من المسلحين من المليشيات الموجودة في المنطقة".
وتابع البيان: "قاموا بالاعتداء على أفراد الشاحنة في محاولة للسيطرة عليها، حيث بدأوا برمي الحجارة أولا ثم بإطلاق النار مما أسفر عن إصابة أحد الأخوة المولجين بحماية الشاحنة وتم نقله بحال الخطر إلى المستشفى حيث استشهد لاحقا".
وأضاف: "حصل تبادل لإطلاق النار مع المسلحين المعتدين، في هذه الأثناء تدخلت قوة من الجيش اللبناني ومنعت هؤلاء المسلحين من الاقتراب من الشاحنة أو السيطرة عليها. ولا تزال الاتصالات جارية حتى الآن لمعالجة الإشكال القائم".