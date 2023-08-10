https://sputnikarabic.ae/20230810/البيت-الأبيض-الهجوم-الأوكراني-المضاد-أبطأ-من-توقعاتنا-ومن-الصعب-استمراره-في-الخريف-1079953699.html

البيت الأبيض: الهجوم الأوكراني المضاد أبطأ من توقعاتنا ومن الصعب استمراره في الخريف

البيت الأبيض: الهجوم الأوكراني المضاد أبطأ من توقعاتنا ومن الصعب استمراره في الخريف

كشف منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة أعطت الأوكرانيين كل ما طلبوه لشن هجوم مضاد، لكنه أبطأ مما نود، ومع بداية الخريف... 10.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-10T13:33+0000

2023-08-10T13:33+0000

2023-08-10T13:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

البيت الأبيض

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وقال: "في الأشهر التي سبقت الهجوم المضاد، قمنا بتلبية جميع الطلبات الواردة من" قائمة الشراء" الأوكرانية".وأشار كيربي إلى أن "الأوكرانيين يدركون أن الوقت ليس في صالحهم، ومع بداية الخريف سيكون من الأصعب عليهم المناورة على الأرض واستخدام الطائرات دون طيار وأنظمة الدفاع الجوي".وقال كيربي: "إنهم يقاتلون كل يوم. هذا ليس تجميدا، وليس طريقا مسدودا. حتى الآن لا تتحرك الأمور بالسرعة التي يريدها زيلينسكي".ومن المتوقع أن تعلن السلطات الأمريكية هذا الأسبوع عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية الأوكرانية، وسيطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونغرس مليارات إضافية لمواصلة توريد الأسلحة.وخلال الساعات الماضية، قال عضو الكونغرس، مايك كويجلي: "نحصل على تقارير مؤسفة. يتم تذكيرنا باستمرار بالصعوبات التي يواجهونها (القوات الأوكرانية) هذا هو أصعب وقت في هذا الصراع العسكري".وقال بوتين: "لم ينجح العدو في جميع جبهات القتال. لقد توقفت جميع محاولات الهجوم المضاد، وتم صد العدو بخسائر فادحة".وشدد، في وقت سابق، على أن هجوم كييف المضاد، الذي بدأ في 4 يونيو/حزيران، لم يسفر عن أي نتائج.

https://sputnikarabic.ae/20230810/مستشار-لدى-البنتاغون-القادة-الأوكرانيون-يأمرون-جنودهم-بالاستسلام-1079951587.html

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