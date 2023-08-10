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https://sputnikarabic.ae/20230810/تفاصيل-المهمة-التي-ستنفذها-مركبة-لونا-25-الروسية-على-القمر-1079953857.html
تفاصيل المهمة التي ستنفذها مركبة "لونا-25" الروسية على القمر
تفاصيل المهمة التي ستنفذها مركبة "لونا-25" الروسية على القمر
قال المدير التنفيذي للبرامج المتقدمة والعلوم في "روسكوسموس"، ألكسندر بلوشينكو، أن جهاز الحفر في محطة "لونا-25" سيقوم بتحليل تربة القمر الصناعي للأرض. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T13:34+0000
2023-08-10T13:34+0000
روسيا
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وأشار بلوشينكو إلى أن التثبيت سوف يتعمق في سطح القمر بمقدار 40 سم، ويجمع معلومات حول تكوين التربة ويرسل البيانات إلى الأرض.ولفت بلوشينكو إلى أن المحطة ستقوم أيضًا بتحليل الإشعاع والظروف الكهرومغناطيسية والغبار على سطح القمر.وفي وقت سابق، أشارت "روسكوسموس" إلى أنه سيتعين على المحطة الفضائية أخذ عينات من التربة وتحليلها، وإجراء البحوث العلمية، بما في ذلك دراسة الطبقة العليا من التراب السطحي بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، وكذلك الغلاف الخارجي للقمر.ومن المقرر إطلاق محطة "لونا- 25" في 11 أغسطس/آب، في الساعة الواحدة صباحا بتوقيت موسكو، وستتوجه إلى القطب الجنوبي للقمر بحثا عن الماء.يُذكر أن آخر مهمة فضائية نحو القمر كانت في زمن الاتحاد السوفيتي عام 1976.
https://sputnikarabic.ae/20230810/لونا-25-أول-محطة-أوتوماتيكية-في-تاريخ-روسيا-الحديث-1079952130.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الفضاء
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الفضاء

تفاصيل المهمة التي ستنفذها مركبة "لونا-25" الروسية على القمر

13:34 GMT 10.08.2023
© Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / الانتقال إلى بنك الصورتم تسليم محطة لونا -25 الأوتوماتيكية إلى قاعدة فوستوشني الفضائية
تم تسليم محطة لونا -25 الأوتوماتيكية إلى قاعدة فوستوشني الفضائية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
© Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
/
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قال المدير التنفيذي للبرامج المتقدمة والعلوم في "روسكوسموس"، ألكسندر بلوشينكو، أن جهاز الحفر في محطة "لونا-25" سيقوم بتحليل تربة القمر الصناعي للأرض.
وأشار بلوشينكو إلى أن التثبيت سوف يتعمق في سطح القمر بمقدار 40 سم، ويجمع معلومات حول تكوين التربة ويرسل البيانات إلى الأرض.
ولفت بلوشينكو إلى أن المحطة ستقوم أيضًا بتحليل الإشعاع والظروف الكهرومغناطيسية والغبار على سطح القمر.

وقال: "المهمة الرئيسية لهذه المهمة هي البحث والتحليل الدقيق لعناصر المياه".

المحطة الأوتوماتيكية الأولى في التاريخ الحديث لروسيا لونا-25 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
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"لونا-25"... أول محطة أوتوماتيكية في تاريخ روسيا الحديث
13:07 GMT
وفي وقت سابق، أشارت "روسكوسموس" إلى أنه سيتعين على المحطة الفضائية أخذ عينات من التربة وتحليلها، وإجراء البحوث العلمية، بما في ذلك دراسة الطبقة العليا من التراب السطحي بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، وكذلك الغلاف الخارجي للقمر.
ومن المقرر إطلاق محطة "لونا- 25" في 11 أغسطس/آب، في الساعة الواحدة صباحا بتوقيت موسكو، وستتوجه إلى القطب الجنوبي للقمر بحثا عن الماء.
يُذكر أن آخر مهمة فضائية نحو القمر كانت في زمن الاتحاد السوفيتي عام 1976.
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