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https://sputnikarabic.ae/20230810/رئيس-الإكوادور-يعلن-حالة-الطوارئ-لمدة-60-يوما-بعد-اغتيال-مرشح-رئاسي-1079929419.html
رئيس الإكوادور يعلن حالة الطوارئ لمدة 60 يوما بعد اغتيال مرشح رئاسي
رئيس الإكوادور يعلن حالة الطوارئ لمدة 60 يوما بعد اغتيال مرشح رئاسي
أعلن رئيس الإكوادور غييرمو لاسو فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 60 يومًا، على خلفية اغتيال المرشح الرئاسي فرناندو فيلافيسينسيو. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T06:29+0000
2023-08-10T06:29+0000
العالم
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وقال لاسو، في خطاب بثته قناة الرئاسة على موقع "يوتيوب": "أعلن حالة الطوارئ لمدة 60 يومًا واعتبارًا من الآن سيجري نشر القوات المسلحة عبر أنحاء البلاد لضمان أمن المواطنين واستقرار البلاد والانتخابات الحرة الديمقراطية".وتعرض المرشح الرئاسي الإكوادوري، فرناندو فيلافيسينسيو، للاغتيال بعد إطلاق النار عليه خلال مشاركته في تجمع انتخابي في العاصمة كيتو.وذكرت صحيفة "إل كوميرسيو" المحلية، نقلا عن أقارب فيلافيسينسيو، أن الأخير تعرض لإطلاق نار خلال مشاركته في تجمع انتخابي في العاصمة كيتو، ما أدى إلى وفاته.من جانبها، قالت صحيفة "إليونفيرسو" المحلية، إن فيلافيسينسيو أُصيب بثلاث طلقات في الرأس، ما أدى إلى مقتله، موضحةً أن المرشح الرئاسي تم نقله إلى مركز طبي قريب من موقع إطلاق النار، لكنه كان قد فارق الحياة قبل وصوله.في سياق متصل، أعلن مكتب المدعي العام الإكوادوري أن 9 أشخاص أٌصيبوا، بينهم ضابطا شرطة، خلال واقعة الاغتيال.
https://sputnikarabic.ae/20230810/اغتيال-مرشح-رئاسي-للإكوادور-خلال-مهرجان-انتخابي-1079926981.html
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رئيس الإكوادور يعلن حالة الطوارئ لمدة 60 يوما بعد اغتيال مرشح رئاسي

06:29 GMT 10.08.2023
© AFP 2023 / RODRIGO BUENDIAشرطة الإكوادور
شرطة الإكوادور - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
© AFP 2023 / RODRIGO BUENDIA
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أعلن رئيس الإكوادور غييرمو لاسو فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 60 يومًا، على خلفية اغتيال المرشح الرئاسي فرناندو فيلافيسينسيو.
وقال لاسو، في خطاب بثته قناة الرئاسة على موقع "يوتيوب": "أعلن حالة الطوارئ لمدة 60 يومًا واعتبارًا من الآن سيجري نشر القوات المسلحة عبر أنحاء البلاد لضمان أمن المواطنين واستقرار البلاد والانتخابات الحرة الديمقراطية".
وتعرض المرشح الرئاسي الإكوادوري، فرناندو فيلافيسينسيو، للاغتيال بعد إطلاق النار عليه خلال مشاركته في تجمع انتخابي في العاصمة كيتو.
سيارة إسعاف تغادر سجن لاتاكونغا جنوب الإكوادور 3 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
اغتيال مرشح رئاسي للإكوادور خلال مهرجان انتخابي... فيديو
00:48 GMT
وذكرت صحيفة "إل كوميرسيو" المحلية، نقلا عن أقارب فيلافيسينسيو، أن الأخير تعرض لإطلاق نار خلال مشاركته في تجمع انتخابي في العاصمة كيتو، ما أدى إلى وفاته.
من جانبها، قالت صحيفة "إليونفيرسو" المحلية، إن فيلافيسينسيو أُصيب بثلاث طلقات في الرأس، ما أدى إلى مقتله، موضحةً أن المرشح الرئاسي تم نقله إلى مركز طبي قريب من موقع إطلاق النار، لكنه كان قد فارق الحياة قبل وصوله.
في سياق متصل، أعلن مكتب المدعي العام الإكوادوري أن 9 أشخاص أٌصيبوا، بينهم ضابطا شرطة، خلال واقعة الاغتيال.
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