https://sputnikarabic.ae/20230810/على-خلفية-هجوم-سيبراني-تخوف-إسرائيلي-من-تسريب-معلومات-خاصة-بـنتنياهو-1079967311.html

على خلفية هجوم سيبراني.. تخوف إسرائيلي من تسريب معلومات خاصة بـ"نتنياهو"

على خلفية هجوم سيبراني.. تخوف إسرائيلي من تسريب معلومات خاصة بـ"نتنياهو"

كشفت قناة إسرائيلية، اليوم الخميس، النقاب عن تخوف إسرائيلي داخلي من تسريب معلومات خاصة برئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بعد الهجوم السيبراني على مستشفى وسط... 10.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-10T19:31+0000

2023-08-10T19:31+0000

2023-08-10T19:31+0000

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بنيامين نتنياهو

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بأن السلطات الإسرائيلية تتخوف من تسريب معلومات شخصية لنتنياهو من مستشفى "معياني هايشوعا" الواقعة في مدينة بني براك بوسط إسرائيل، بعد وقوع هجوم سيبراني استهدف المستشفى نفسها الثلاثاء الماضي.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن هناك تخوفا كبيرا يسري في أروقة السلطات الإسرائيلية من احتمالية تسريب معلومات حساسة لمستشفى "معياني هايشوعا" بمدينة بني براك، ربما تتعلق بالمريض رقم 1 في المستشفى، وهو بنيامين نتنياهو.ويشار إلى أن وزارة الصحة قد فتحت تحقيقا، الثلاثاء الماضي، مع هيئة السايبر الوطنية الإسرائيلية بشأن هجوم سيبراني تعرضت له حواسيب المستشفى، والتحقيق في مدى تسريب معلومات وأسماء للمرضى ومواد طبية.وطالبت إدارة المستشفى الإسرائيلية الجمهور والمرضى عدم الوصول إلى المستشفى، بعد الامتناع عن تقديم الخدمات الصحية للمرضى، على خلفية اختراق حواسيب المستشفى نفسها.وكانت مواقع إلكترونية لمكاتب البريد والبنوك الإسرائيلية قد تعرضت، لهجوم إلكتروني، في شهر أبريل/نيسان الماضي، وذكرت القناة العبرية الـ 12، أن مجموعات هاكرز تسمى "أنونيموس سودان" قد نفذت هجمات إلكترونية ضد مواقع بعض البنوك ومكاتب البريد في إسرائيل، منها بنوك رئيسية.وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أنه من بين البنوك الرئيسة التي تعرضت للهجوم الإلكتروني بنك مزراحي وبنك ديسكونت وبنك لئومي وبنك القدس، وأنه حتى هذه اللحظة لا يمكن الوصول إلى هذه المواقع الإلكترونية.وفي تلميح لمسؤولية إيران عن الهجمات الإلكترونية لمواقع بنوك ومكاتب بريد إسرائيلية، أوضحت القناة العبرية أن تلك الهجمات تتزامن مع الاحتفالات بيوم القدس العالمي، حيث خرجت مسيرات حاشدة في العاصمة طهران ومدن أخرى أخرى احتفالا بهذا اليوم.وأشارت القناة إلى أن بعض المستخدمين قد أكدوا صعوبة التوصل إلى المواقع الإلكترونية للبنوك، خاصة بنكي مزراحي والقدس، وأنه من المحتمل أن يكون هذا الإغلاق ناتج عن هجوم إلكتروني خارجي، ولا يوجد خوف حاليا من تسريب معلومات العملاء.ونقلت القناة على لسان أوشر آشور، مدير شبكة الإنترنت في شركة "أورن إسرائيل" والمستشار الإلكتروني لوزارة الدفاع في البلاد، أن بعض الجماعات المعادية لإسرائيل قد تستغل يوم القدس العالمي لمهاجمة أهداف مالية.

https://sputnikarabic.ae/20230424/إعلام-موقع-الموساد-الإلكتروني-والتأمين-الوطني-ومواقع-إسرائيلية-عدة-تتعرض-لهجوم-سيبراني-قوي-1076245649.html

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