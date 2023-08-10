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https://sputnikarabic.ae/20230810/فرسان-الفنتازيا-المغربية-في-مياه-المحيط-الأطلسي-1079945224.html
فرسان الفنتازيا المغربية في مياه المحيط الأطلسي
فرسان الفنتازيا المغربية في مياه المحيط الأطلسي
يشهد أكبر موسم للفروسية التقليدية بالمغرب فعاليات عديدة متنوعة. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T14:30+0000
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تضم فعاليات الموسم أنشطة دينية وفكرية وثقافية وترفيهية، ويضمن برنامج هذا العام أنشطة دينية وموازية وندوات ومحاضرات وترفيهية ورياضية وسهرات.يتم تنظيم موسم مولاي عبد الله في المغرب فعالياته منذ مئات السنين احتفاء بالولي الصالح مولاي عبدالله أمغار.يُذكر أن فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار تمتد من 4 حتى 11 أغسطس/ آب الجاري.شاهد أيضا - كيف تصنع الملابس الراقية من البلاستيك التونسي المعاد تدويره
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фото, صور, أخبار المغرب اليوم, شمال أفريقيا, أفريقيا
фото, صور, أخبار المغرب اليوم, شمال أفريقيا, أفريقيا

فرسان الفنتازيا المغربية في مياه المحيط الأطلسي

14:30 GMT 10.08.2023
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يشهد أكبر موسم للفروسية التقليدية بالمغرب فعاليات عديدة متنوعة.
تضم فعاليات الموسم أنشطة دينية وفكرية وثقافية وترفيهية، ويضمن برنامج هذا العام أنشطة دينية وموازية وندوات ومحاضرات وترفيهية ورياضية وسهرات.
يتم تنظيم موسم مولاي عبد الله في المغرب فعالياته منذ مئات السنين احتفاء بالولي الصالح مولاي عبدالله أمغار.
يُذكر أن فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار تمتد من 4 حتى 11 أغسطس/ آب الجاري.
© AFP 2023 / Fadel Senna

متسابق من فرسان الفنتازيا المغربية (تبوريدة) يركب حصانه في المحيط الأطلسي قبالة الشاطئ خلال مهرجان الموسم السنوي لمولاي عبدالله أمغار بالقرب من مدينة الجديدة، 8 أغسطس 2023.

متسابق من فرسان الفنتازيا المغربية (تبوريدة) يركب حصانه في المحيط الأطلسي قبالة الشاطئ خلال مهرجان الموسم السنوي لمولاي عبدالله أمغار بالقرب من مدينة الجديدة، 8 أغسطس 2023. - سبوتنيك عربي
1/6
© AFP 2023 / Fadel Senna

متسابق من فرسان الفنتازيا المغربية (تبوريدة) يركب حصانه في المحيط الأطلسي قبالة الشاطئ خلال مهرجان الموسم السنوي لمولاي عبدالله أمغار بالقرب من مدينة الجديدة، 8 أغسطس 2023.

© AFP 2023 / Fadel Senna

متسابقون من فرسان الفنتازيا المغربية (تبوريدة) يركبون حصانهم في المحيط الأطلسي قبالة الشاطئ خلال مهرجان الموسم السنوي لمولاي عبدالله أمغار بالقرب من مدينة الجديدة، 8 أغسطس 2023.

متسابقون من فرسان الفنتازيا المغربية (تبوريدة) يركبون حصانهم في المحيط الأطلسي قبالة الشاطئ خلال مهرجان الموسم السنوي لمولاي عبدالله أمغار بالقرب من مدينة الجديدة، 8 أغسطس 2023. - سبوتنيك عربي
2/6
© AFP 2023 / Fadel Senna

متسابقون من فرسان الفنتازيا المغربية (تبوريدة) يركبون حصانهم في المحيط الأطلسي قبالة الشاطئ خلال مهرجان الموسم السنوي لمولاي عبدالله أمغار بالقرب من مدينة الجديدة، 8 أغسطس 2023.

© AFP 2023 / Fadel Senna

متسابق من فرسان الفنتازيا المغربية (تبوريدة) يركب حصانه في المحيط الأطلسي قبالة الشاطئ خلال مهرجان الموسم السنوي لمولاي عبدالله أمغار بالقرب من مدينة الجديدة، 8 أغسطس 2023.

متسابق من فرسان الفنتازيا المغربية (تبوريدة) يركب حصانه في المحيط الأطلسي قبالة الشاطئ خلال مهرجان الموسم السنوي لمولاي عبدالله أمغار بالقرب من مدينة الجديدة، 8 أغسطس 2023. - سبوتنيك عربي
3/6
© AFP 2023 / Fadel Senna

متسابق من فرسان الفنتازيا المغربية (تبوريدة) يركب حصانه في المحيط الأطلسي قبالة الشاطئ خلال مهرجان الموسم السنوي لمولاي عبدالله أمغار بالقرب من مدينة الجديدة، 8 أغسطس 2023.

© AFP 2023 / Fadel Senna

متسابق من فرسان الفنتازيا المغربية (تبوريدة) يركب حصانه في المحيط الأطلسي قبالة الشاطئ خلال مهرجان الموسم السنوي لمولاي عبدالله أمغار بالقرب من مدينة الجديدة، 8 أغسطس 2023.

متسابق من فرسان الفنتازيا المغربية (تبوريدة) يركب حصانه في المحيط الأطلسي قبالة الشاطئ خلال مهرجان الموسم السنوي لمولاي عبدالله أمغار بالقرب من مدينة الجديدة، 8 أغسطس 2023. - سبوتنيك عربي
4/6
© AFP 2023 / Fadel Senna

متسابق من فرسان الفنتازيا المغربية (تبوريدة) يركب حصانه في المحيط الأطلسي قبالة الشاطئ خلال مهرجان الموسم السنوي لمولاي عبدالله أمغار بالقرب من مدينة الجديدة، 8 أغسطس 2023.

© AFP 2023 / Fadel Senna

متسابق من فرسان الفنتازيا المغربية (تبوريدة) يركب حصانه في المحيط الأطلسي قبالة الشاطئ خلال مهرجان الموسم السنوي لمولاي عبدالله أمغار بالقرب من مدينة الجديدة، 8 أغسطس 2023.

متسابق من فرسان الفنتازيا المغربية (تبوريدة) يركب حصانه في المحيط الأطلسي قبالة الشاطئ خلال مهرجان الموسم السنوي لمولاي عبدالله أمغار بالقرب من مدينة الجديدة، 8 أغسطس 2023. - سبوتنيك عربي
5/6
© AFP 2023 / Fadel Senna

متسابق من فرسان الفنتازيا المغربية (تبوريدة) يركب حصانه في المحيط الأطلسي قبالة الشاطئ خلال مهرجان الموسم السنوي لمولاي عبدالله أمغار بالقرب من مدينة الجديدة، 8 أغسطس 2023.

© AFP 2023 / Fadel Senna

متسابقون من فرسان الفنتازيا المغربية (تبوريدة) يركبون حصانهم في المحيط الأطلسي قبالة الشاطئ خلال مهرجان الموسم السنوي لمولاي عبدالله أمغار بالقرب من مدينة الجديدة، 8 أغسطس 2023.

متسابقون من فرسان الفنتازيا المغربية (تبوريدة) يركبون حصانهم في المحيط الأطلسي قبالة الشاطئ خلال مهرجان الموسم السنوي لمولاي عبدالله أمغار بالقرب من مدينة الجديدة، 8 أغسطس 2023. - سبوتنيك عربي
6/6
© AFP 2023 / Fadel Senna

متسابقون من فرسان الفنتازيا المغربية (تبوريدة) يركبون حصانهم في المحيط الأطلسي قبالة الشاطئ خلال مهرجان الموسم السنوي لمولاي عبدالله أمغار بالقرب من مدينة الجديدة، 8 أغسطس 2023.

شاهد أيضا - كيف تصنع الملابس الراقية من البلاستيك التونسي المعاد تدويره
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