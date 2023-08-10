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فرسان الفنتازيا المغربية في مياه المحيط الأطلسي

فرسان الفنتازيا المغربية في مياه المحيط الأطلسي

يشهد أكبر موسم للفروسية التقليدية بالمغرب فعاليات عديدة متنوعة. 10.08.2023, سبوتنيك عربي

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تضم فعاليات الموسم أنشطة دينية وفكرية وثقافية وترفيهية، ويضمن برنامج هذا العام أنشطة دينية وموازية وندوات ومحاضرات وترفيهية ورياضية وسهرات.يتم تنظيم موسم مولاي عبد الله في المغرب فعالياته منذ مئات السنين احتفاء بالولي الصالح مولاي عبدالله أمغار.يُذكر أن فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار تمتد من 4 حتى 11 أغسطس/ آب الجاري.شاهد أيضا - كيف تصنع الملابس الراقية من البلاستيك التونسي المعاد تدويره

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