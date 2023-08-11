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القوات الروسية تدمر 4 مستودعات ذخيرة أوكرانية قرب خاركوف وزابوروجيه
Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230811/ألغام-روسية-تدمر-رتل-دبابات-أوكراني-على-محور-رابوتينو-1079977794.html
ألغام روسية تدمر رتل دبابات أوكراني على محور رابوتينو
ألغام روسية تدمر رتل دبابات أوكراني على محور رابوتينو
صرّح القائم بأعمال حاكم منطقة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، بأن القوات الأوكرانية رتبت محاولة اختراق دبابات في منطقة رابوتينو ونوفودانيلوفكا في منطقة زابوروجيه. 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T10:17+0000
2023-08-11T10:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وقال باليتسكي في بيان على "تلغرام": "في حوالي الساعة السادسة من صباح اليوم، انطلق العدو، كجزء من مجموعة معززة بالدبابات، في اتجاه رابوتينو ونوفودانيلوفكا، وقاد العدو الرتل عبر حقول الألغام، ونتيجة لذلك، بدأت الدبابات بالانفجار، ودمرت مدفعيتنا دبابة واحدة".وتقوم القوات المسلحة الأوكرانية بقصف واقتحام رابوتينو، منذ أكثر من شهرين حتى الآن، حيث لم يبق منزلا واحدا في القرية.وأوضح جندي من القوات الخاصة يحمل شارة "هايلاندر"من مجموعة "عثمان" التابعة للجيش الروسي لـ"سبوتنيك"،أن "الجيش الأوكراني يقاتل بشدة من أجل هذه المنطقة لكي يفتح طريقه إلى توكماك، ولكن الوحدات الروسية تحبط بمهارة كل هذه الخطط".وأشار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إلى أنه في غضون يومي 26 و27 يوليو/ تموز الماضي، تم القضاء على أكثر من 400 جندي أوكراني، و31 دبابة 3 منهم من نوع "ليوبارد"، و32 عربة قتال مدرعة في منطقة رابوتينو.
https://sputnikarabic.ae/20230811/إحباط-هجوم-بطائرة-مسيرة-على-منشأة-في-موسكو-1079975816.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

ألغام روسية تدمر رتل دبابات أوكراني على محور رابوتينو

10:17 GMT 11.08.2023
© Sputnik . Сергей Аверин / الانتقال إلى بنك الصوردبابة أوكرانية مدمرة في اتجاه محور أرتيوموفسك
دبابة أوكرانية مدمرة في اتجاه محور أرتيوموفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2023
© Sputnik . Сергей Аверин
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صرّح القائم بأعمال حاكم منطقة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، بأن القوات الأوكرانية رتبت محاولة اختراق دبابات في منطقة رابوتينو ونوفودانيلوفكا في منطقة زابوروجيه.
وقال باليتسكي في بيان على "تلغرام": "في حوالي الساعة السادسة من صباح اليوم، انطلق العدو، كجزء من مجموعة معززة بالدبابات، في اتجاه رابوتينو ونوفودانيلوفكا، وقاد العدو الرتل عبر حقول الألغام، ونتيجة لذلك، بدأت الدبابات بالانفجار، ودمرت مدفعيتنا دبابة واحدة".

وأضاف القائم بأعمال الحاكم أن "شدة القصف لا تزال عالية، ففي الساعات 24 الماضية فقط أطلق العدو النار على مواقع القوات الروسية 174 مرة".

وتقوم القوات المسلحة الأوكرانية بقصف واقتحام رابوتينو، منذ أكثر من شهرين حتى الآن، حيث لم يبق منزلا واحدا في القرية.
التحضيرات لإطلاق منظومات إس-400 (تريومف) في الحقل العسكري أشولوك في أستراخانسكايا أوبلست، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2023
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إحباط هجوم بطائرة مسيرة على منشأة في موسكو
08:40 GMT
وأوضح جندي من القوات الخاصة يحمل شارة "هايلاندر"من مجموعة "عثمان" التابعة للجيش الروسي لـ"سبوتنيك"،أن "الجيش الأوكراني يقاتل بشدة من أجل هذه المنطقة لكي يفتح طريقه إلى توكماك، ولكن الوحدات الروسية تحبط بمهارة كل هذه الخطط".
وأشار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إلى أنه في غضون يومي 26 و27 يوليو/ تموز الماضي، تم القضاء على أكثر من 400 جندي أوكراني، و31 دبابة 3 منهم من نوع "ليوبارد"، و32 عربة قتال مدرعة في منطقة رابوتينو.
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Военнослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:18 GMT
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