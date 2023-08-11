https://sputnikarabic.ae/20230811/ألغام-روسية-تدمر-رتل-دبابات-أوكراني-على-محور-رابوتينو-1079977794.html
ألغام روسية تدمر رتل دبابات أوكراني على محور رابوتينو
ألغام روسية تدمر رتل دبابات أوكراني على محور رابوتينو
صرّح القائم بأعمال حاكم منطقة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، بأن القوات الأوكرانية رتبت محاولة اختراق دبابات في منطقة رابوتينو ونوفودانيلوفكا في منطقة زابوروجيه. 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T10:17+0000
2023-08-11T10:17+0000
2023-08-11T10:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وقال باليتسكي في بيان على "تلغرام": "في حوالي الساعة السادسة من صباح اليوم، انطلق العدو، كجزء من مجموعة معززة بالدبابات، في اتجاه رابوتينو ونوفودانيلوفكا، وقاد العدو الرتل عبر حقول الألغام، ونتيجة لذلك، بدأت الدبابات بالانفجار، ودمرت مدفعيتنا دبابة واحدة".وتقوم القوات المسلحة الأوكرانية بقصف واقتحام رابوتينو، منذ أكثر من شهرين حتى الآن، حيث لم يبق منزلا واحدا في القرية.وأوضح جندي من القوات الخاصة يحمل شارة "هايلاندر"من مجموعة "عثمان" التابعة للجيش الروسي لـ"سبوتنيك"،أن "الجيش الأوكراني يقاتل بشدة من أجل هذه المنطقة لكي يفتح طريقه إلى توكماك، ولكن الوحدات الروسية تحبط بمهارة كل هذه الخطط".وأشار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إلى أنه في غضون يومي 26 و27 يوليو/ تموز الماضي، تم القضاء على أكثر من 400 جندي أوكراني، و31 دبابة 3 منهم من نوع "ليوبارد"، و32 عربة قتال مدرعة في منطقة رابوتينو.
https://sputnikarabic.ae/20230811/إحباط-هجوم-بطائرة-مسيرة-على-منشأة-في-موسكو-1079975816.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, رصد عسكري
ألغام روسية تدمر رتل دبابات أوكراني على محور رابوتينو
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صرّح القائم بأعمال حاكم منطقة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، بأن القوات الأوكرانية رتبت محاولة اختراق دبابات في منطقة رابوتينو ونوفودانيلوفكا في منطقة زابوروجيه.
وقال باليتسكي في بيان على "تلغرام": "في حوالي الساعة السادسة من صباح اليوم، انطلق العدو، كجزء من مجموعة معززة بالدبابات، في اتجاه رابوتينو ونوفودانيلوفكا، وقاد العدو الرتل عبر حقول الألغام
، ونتيجة لذلك، بدأت الدبابات بالانفجار، ودمرت مدفعيتنا دبابة واحدة".
وأضاف القائم بأعمال الحاكم أن "شدة القصف لا تزال عالية، ففي الساعات 24 الماضية فقط أطلق العدو النار على مواقع القوات الروسية 174 مرة".
وتقوم القوات المسلحة الأوكرانية بقصف واقتحام رابوتينو، منذ أكثر من شهرين حتى الآن، حيث لم يبق منزلا واحدا في القرية.
وأوضح جندي من القوات الخاصة يحمل شارة "هايلاندر"من مجموعة "عثمان" التابعة للجيش الروسي لـ"سبوتنيك"،أن "الجيش الأوكراني يقاتل بشدة من أجل هذه المنطقة لكي يفتح طريقه إلى توكماك، ولكن الوحدات الروسية تحبط بمهارة كل هذه الخطط".
وأشار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إلى أنه في غضون يومي 26 و27 يوليو/ تموز الماضي، تم القضاء على أكثر من 400 جندي أوكراني، و31 دبابة 3 منهم من نوع "ليوبارد"، و32 عربة قتال مدرعة في منطقة رابوتينو.