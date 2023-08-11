https://sputnikarabic.ae/20230811/أمير-قطر-يتلقى-رسالة-من-الرئيس-الجزائري-تتعلق-بالعلاقات-الثنائية-بين-البلدين-1079974068.html

أمير قطر يتلقى رسالة من الرئيس الجزائري تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين

أمير قطر يتلقى رسالة من الرئيس الجزائري تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين

بعث الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، اليوم الجمعة، برسالة إلى أمير قطر، الأمير تميم بن حمد، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين. 11.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-11T07:57+0000

2023-08-11T07:57+0000

2023-08-11T07:57+0000

قطر

الجزائر

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

العالم العربي

الأخبار

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وأفادت وكالة الأنباء القطرية، أمس الخميس، أن الأمير القطري تميم بن حمد، تلقى رسالة خطية من الرئيس عبدالمجيد تبون، خاصة بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين الدولتين، وسبل تعميقها وتعزيزها.وأكّدت الوكالة أن وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي، قد تسلم الرسالة خلال اجتماعه مع، عميروش ركح، القائم بأعمال السفارة الجزائرية لدى الدوحة.ويشار إلى أن قطر أكبر مستثمر عربي في الجزائر، إذ تقدر الاستثمارات القطرية بنحو 74 في المئة، بحسب تصريحات رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، الطيب شباب، لوكالة الأنباء القطرية. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين، في عام 2020، نحو 36.13 مليون دولار.ووقع الجانبان، في وقت سابق، على اتفاقية استثمارية تقضي بتعزيز التعاون والاستثمار في تطوير وإدارة 73 فندقا تابعا لمجمع سياحة، واستثمار فنادق وحمامات معدنية في مختلف أنحاء الولايات الجزائرية.وفق رئيس غرفة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، حقق حجم التبادل التجاري بين البلدين نموا بنسبة 12 في المئة، في العام 2021، إذ بلغت قيمته نحو 148 مليون ريال (الدولار مقابل 3.64 ريال قطري)، مقابل 132 مليون ريال، في العام 2020.وفي فبراير/ شباط 2022، كشف الرئيس الجزائري تبون، عن مشروع فتح خط بحري لنقل البضائع والمسافرين بين الجزائر والعاصمة القطرية الدوحة.

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قطر, الجزائر, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , العالم العربي, الأخبار