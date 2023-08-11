https://sputnikarabic.ae/20230811/الحكومة-اليمنية-استكمال-عملية-تفريغ-ناقلة-النفط-صافر-اليوم-1079988381.html

الحكومة اليمنية: استكمال عملية تفريغ ناقلة النفط‎ "‎صافر"‏ اليوم

الحكومة اليمنية: استكمال عملية تفريغ ناقلة النفط‎ "‎صافر"‏ اليوم

أعلن وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن عملية تفريغ ناقلة النقط المتهالكة "صافر"، سيتم ‏استكمالها، اليوم الجمعة، وهي التي تتواجد في محافظة الحديدة... 11.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-11T14:45+0000

2023-08-11T14:45+0000

2023-08-11T14:45+0000

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وكتب على "تويتر": "سيتم اليوم استكمال تفريغ خزان ‎صافر من النفط بعد عملية أممية ودولية كبيرة تعاملت خلالها الحكومة بمسؤولية عالية".وتابع موضحا أن "هدف الحكومة اليمنية الأول كان إنجاح عملية إنقاذ مياه وسواحل وشواطئ اليمن ودول المنطقة من كارثة بيئية وشيكة، بينما أكثرت جماعة "أنصار الله" اليمنية من الضجيج والتلبيس على الناس بعد ثماني سنوات من عرقلتها لجهود معالجة مشكلة الخزان".وأعلنت منظمة الأمم المتحدة، أواخر الشهر الماضي، انطلاق عملية نقل أكثر من مليون برميل من الخام، من الناقلة "صافر" إلى السفينة البديلة "اليمن" (نوتيكا سابقا)، مؤكدة أن من المقرر إنجاز العملية خلال 19 يوماً.واستخدمت الحكومة اليمنية منذ عام 1986، الناقلة "صافر" الراسية على بعد نحو 4.8 أميال بحرية من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، كوحدة تخزین عائمة في البحر الأحمر لاستقبال الخام من حقول صافر في محافظة مأرب وتصديره.وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة في الناقلة "صافر"، منذ العام 2015، والمقدرة بـ 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، خاصة بعد تسرب المياه إلى غرفة المحركات، في حزيران/ يونيو 2020.وحذرت الأمم المتحدة من أن حدوث تسريب كبير للنفط من الناقلة المتهالكة قد يتسبب في إغلاق ميناءي الحديدة والصليف مؤقتًا، وهما ضروريان لجلب الغذاء والوقود والإمدادات المنقذة للحياة في بلد يحتاج 80% من شعبه إلى مساعدات إنسانية جراء الصراع الذي يمزقه، فيما تقدر تكاليف التنظيف فقط بـ 20 مليار دولار.

https://sputnikarabic.ae/20230806/الأمم-المتحدة-تعلن-وصول-عملية-إفراغ-النفط-من-الناقلة-صافر-إلى-مرحلتها-النهائية-1079824136.html

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