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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230811/الفساد-يضرب-وزارة-الدفاع-الأوكرانية-بعد-شراء-سترات-للجيش-بأعلى-من-سعرها-بـ3-أضعاف-1079977452.html
الفساد يضرب وزارة الدفاع الأوكرانية بعد شراء سترات للجيش بأعلى من سعرها بـ3 أضعاف
الفساد يضرب وزارة الدفاع الأوكرانية بعد شراء سترات للجيش بأعلى من سعرها بـ3 أضعاف
كشفت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الجمعة، بأن وزارة الدفاع اشترت سترات للجيش الأوكراني بسعر أعلى بنحو 3 أضعاف، نتيجة عملية نصب واحتيال بالمواصفات الخاصة... 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T09:59+0000
2023-08-11T09:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وأفادت وكالة "زيركالو نيديلي"، بأنها "تمتلك مستندات لإحدى شحنات البضائع من شركة تركية، تظهر تغير سعر 49 ألف سترة من قيمة 142 ألف دولار إلى 421 ألف دولار".ووفقاً للوكالة، وقّعت وزارة الدفاع الأوكرانية، العام الماضي، عقدًا مع شركة "فيكتور آفيا هافا كلاري" التركية لتوريد الملابس الشتوية، والتي صدرت لأوكرانيا أكثر من 230 ألف سترة بقيمة 20 مليون دولار ونحو 200 ألف سروال بقيمة 13 مليون دولار.وكان سعر السترات التركية 86 دولارا للواحدة، وفي الواقع، كانت تصل إلى أوكرانيا ملابس ليست شتوية إنما صيفية أو سيئة الجودة.وأوضحت الوكالة أن الفرق في المبلغ "بقي لدى الشركة التركية المملوكة من قبل مواطن أوكراني يدعى روماني بليتنيف".وكان المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، قد كشف انتهاكات ارتكبها مسؤولون سابقون في وزارة الدفاع عند شراء منتجات للجيش، ما يتسبب بخسائر فادحة في ميزانية الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20230721/إعلام-وزارة-الدفاع-الأوكرانية-ضحية-خداع-شركة-محلية-1079283131.html
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أخبار أوكرانيا, الجيش الأوكراني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار أوكرانيا, الجيش الأوكراني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الفساد يضرب وزارة الدفاع الأوكرانية بعد شراء سترات للجيش بأعلى من سعرها بـ3 أضعاف

09:59 GMT 11.08.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2023
© AP Photo / Leo Correa
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كشفت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الجمعة، بأن وزارة الدفاع اشترت سترات للجيش الأوكراني بسعر أعلى بنحو 3 أضعاف، نتيجة عملية نصب واحتيال بالمواصفات الخاصة للملابس.
موسكو - سبوتنيك. وأفادت وكالة "زيركالو نيديلي"، بأنها "تمتلك مستندات لإحدى شحنات البضائع من شركة تركية، تظهر تغير سعر 49 ألف سترة من قيمة 142 ألف دولار إلى 421 ألف دولار".

وأضافت الوكالة أنه في الطريق بين الجمارك التركية والأوكرانية، تحولت صفة السترات من "التمويه العسكري" إلى "عزل للهواء والحماية الشتوية"، وعلى هذا التحول زادت المكتسبات من 29 إلى 86 دولارا للقطعة الواحدة".

ووفقاً للوكالة، وقّعت وزارة الدفاع الأوكرانية، العام الماضي، عقدًا مع شركة "فيكتور آفيا هافا كلاري" التركية لتوريد الملابس الشتوية، والتي صدرت لأوكرانيا أكثر من 230 ألف سترة بقيمة 20 مليون دولار ونحو 200 ألف سروال بقيمة 13 مليون دولار.
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وكان سعر السترات التركية 86 دولارا للواحدة، وفي الواقع، كانت تصل إلى أوكرانيا ملابس ليست شتوية إنما صيفية أو سيئة الجودة.
وأوضحت الوكالة أن الفرق في المبلغ "بقي لدى الشركة التركية المملوكة من قبل مواطن أوكراني يدعى روماني بليتنيف".
وكان المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، قد كشف انتهاكات ارتكبها مسؤولون سابقون في وزارة الدفاع عند شراء منتجات للجيش، ما يتسبب بخسائر فادحة في ميزانية الدولة.
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Военнослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:39 GMT
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