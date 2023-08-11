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https://sputnikarabic.ae/20230811/بريطانيا-ترحب-بعزم-مجموعة-الإيكواس-تسوية-الوضع-في-النيجر-سلميا--1079995557.html
بريطانيا ترحب بعزم مجموعة "الإيكواس" تسوية الوضع في النيجر سلميا
بريطانيا ترحب بعزم مجموعة "الإيكواس" تسوية الوضع في النيجر سلميا
أعربت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، عن ترحيبها بعزم أعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" تسوية الوضع في النيجر سلميا. 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T21:42+0000
2023-08-11T21:42+0000
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موسكو- سبوتنيك. ونشرت الحكومة البريطانية بيانا قالت فيه إن لندن تدعم دعوة المجتمع الدولي لاستعادة النظام الدستوري والديمقراطية في النيجر، مؤكدة "نرحيبها بعزم دول مجموعة الإيكواس استخدام كل الوسائل للتوصل إلى تسوية سلمية".ودعت مجموعة "الإيكواس" في وقت سابق أمس، جميع الدول والمنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة إلى دعم مساعيها لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.يذكر أنه في نهاية يوليو/ تموز، أعلن جيش النيجر، عبر التلفزيون الوطني، عزل الرئيس محمد بازوم؛ وأدان زعماء معظم الدول الغربية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، ما وصفوه بالانقلاب على السلطة.واعتمد المشاركون في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا خطة، في أوائل أغسطس/ آب في حالة التدخل العسكري في النيجر.وتعد جمهورية النيجر، مستعمرة فرنسية سابقة، ظلت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل؛ وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك البلاد احتياطيات كبيرة من اليورانيوم، التي تعتمد عليها فرنسا.وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن هذه الدولة الأفريقية، تستحوذ على 15 إلى 17 بالمئة من اليورانيوم، المستخدم في توليد الكهرباء في فرنسا.
https://sputnikarabic.ae/20230811/-الإمكانات-العسكرية-لجيش-النيجر-في-مواجهة-تهديد-التدخل-الأجنبي-1079990869.html
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العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا, النيجر, أخبار النيجر

بريطانيا ترحب بعزم مجموعة "الإيكواس" تسوية الوضع في النيجر سلميا

21:42 GMT 11.08.2023
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGOالمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2023
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGO
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أعربت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، عن ترحيبها بعزم أعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" تسوية الوضع في النيجر سلميا.
موسكو- سبوتنيك. ونشرت الحكومة البريطانية بيانا قالت فيه إن لندن تدعم دعوة المجتمع الدولي لاستعادة النظام الدستوري والديمقراطية في النيجر، مؤكدة "نرحيبها بعزم دول مجموعة الإيكواس استخدام كل الوسائل للتوصل إلى تسوية سلمية".
ودعت مجموعة "الإيكواس" في وقت سابق أمس، جميع الدول والمنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة إلى دعم مساعيها لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.
إمكانات النيجر العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2023
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الإمكانات العسكرية لجيش النيجر في مواجهة تهديد التدخل الأجنبي
16:09 GMT
يذكر أنه في نهاية يوليو/ تموز، أعلن جيش النيجر، عبر التلفزيون الوطني، عزل الرئيس محمد بازوم؛ وأدان زعماء معظم الدول الغربية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، ما وصفوه بالانقلاب على السلطة.
واعتمد المشاركون في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا خطة، في أوائل أغسطس/ آب في حالة التدخل العسكري في النيجر.
رئيس النيجر محمد بازوم، الذي يحتجزه عسكريون انقلابيون في القصر الرئاسي في نيامي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
الولايات المتحدة تتوعد بمحاسبة قادة انقلاب النيجر حال تعرض بازوم للأذى
أمس, 22:31 GMT
وتعد جمهورية النيجر، مستعمرة فرنسية سابقة، ظلت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل؛ وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك البلاد احتياطيات كبيرة من اليورانيوم، التي تعتمد عليها فرنسا.
وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن هذه الدولة الأفريقية، تستحوذ على 15 إلى 17 بالمئة من اليورانيوم، المستخدم في توليد الكهرباء في فرنسا.
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