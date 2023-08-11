https://sputnikarabic.ae/20230811/بريطانيا-ترحب-بعزم-مجموعة-الإيكواس-تسوية-الوضع-في-النيجر-سلميا--1079995557.html
بريطانيا ترحب بعزم مجموعة "الإيكواس" تسوية الوضع في النيجر سلميا
بريطانيا ترحب بعزم مجموعة "الإيكواس" تسوية الوضع في النيجر سلميا
أعربت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، عن ترحيبها بعزم أعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" تسوية الوضع في النيجر سلميا. 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T21:42+0000
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موسكو- سبوتنيك. ونشرت الحكومة البريطانية بيانا قالت فيه إن لندن تدعم دعوة المجتمع الدولي لاستعادة النظام الدستوري والديمقراطية في النيجر، مؤكدة "نرحيبها بعزم دول مجموعة الإيكواس استخدام كل الوسائل للتوصل إلى تسوية سلمية".ودعت مجموعة "الإيكواس" في وقت سابق أمس، جميع الدول والمنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة إلى دعم مساعيها لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.يذكر أنه في نهاية يوليو/ تموز، أعلن جيش النيجر، عبر التلفزيون الوطني، عزل الرئيس محمد بازوم؛ وأدان زعماء معظم الدول الغربية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، ما وصفوه بالانقلاب على السلطة.واعتمد المشاركون في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا خطة، في أوائل أغسطس/ آب في حالة التدخل العسكري في النيجر.وتعد جمهورية النيجر، مستعمرة فرنسية سابقة، ظلت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل؛ وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك البلاد احتياطيات كبيرة من اليورانيوم، التي تعتمد عليها فرنسا.وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن هذه الدولة الأفريقية، تستحوذ على 15 إلى 17 بالمئة من اليورانيوم، المستخدم في توليد الكهرباء في فرنسا.
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العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا, النيجر, أخبار النيجر
العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا, النيجر, أخبار النيجر
بريطانيا ترحب بعزم مجموعة "الإيكواس" تسوية الوضع في النيجر سلميا
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أعربت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، عن ترحيبها بعزم أعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" تسوية الوضع في النيجر سلميا.
موسكو- سبوتنيك. ونشرت الحكومة البريطانية بيانا قالت فيه إن لندن تدعم دعوة المجتمع الدولي لاستعادة النظام الدستوري والديمقراطية في النيجر، مؤكدة "نرحيبها بعزم دول مجموعة الإيكواس استخدام كل الوسائل للتوصل إلى تسوية سلمية".
ودعت مجموعة "الإيكواس" في وقت سابق أمس، جميع الدول والمنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة إلى دعم مساعيها لاستعادة النظام الدستوري في النيجر
.
يذكر أنه في نهاية يوليو/ تموز، أعلن جيش النيجر، عبر التلفزيون الوطني، عزل الرئيس محمد بازوم؛ وأدان زعماء معظم الدول الغربية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، ما وصفوه بالانقلاب على السلطة.
واعتمد المشاركون في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا
خطة، في أوائل أغسطس/ آب في حالة التدخل العسكري في النيجر.
وتعد جمهورية النيجر، مستعمرة فرنسية سابقة، ظلت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل؛ وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك البلاد احتياطيات كبيرة من اليورانيوم، التي تعتمد عليها فرنسا.
وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن هذه الدولة الأفريقية، تستحوذ على 15 إلى 17 بالمئة من اليورانيوم، المستخدم في توليد الكهرباء في فرنسا.