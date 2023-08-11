https://sputnikarabic.ae/20230811/تسارع-نمو-إجمالي-الناتج-المحلي-الروسي-بشكل-ملحوظ-في-الربع-الثاني-من-2023-1079991390.html
تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي الروسي بشكل ملحوظ في الربع الثاني من 2023
تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي الروسي بشكل ملحوظ في الربع الثاني من 2023
قدمت مؤسسة الإحصاء الروسية الحكومية تقديرًا أوليًا لنمو الاقتصاد الروسي للربع الثاني من عام 2023 من حيث القيمة السنوية، حيث تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي... 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T16:36+0000
2023-08-11T16:36+0000
2023-08-11T16:36+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
اقتصاد
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وقالت الوزارة إن "مؤشر الحجم الفعلي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالربع الثاني من عام 2022، وفقا للتقديرات الأولية، بلغ 104.9%".وتم تسجيل أكبر نمو في معدل صناعة النقل (+ 19.8%) وتجارة الجملة (+ 12.5%) والصناعات التحويلية (+ 11.3%).وسيتم نشر التقدير الأول للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في 8 سبتمبر/ أيلول، وسيأخذ في الاعتبار التصحيحات الواردة من المستجيبين والمعلومات الإضافية من الوزارات والإدارات وبنك روسيا.وتتوقع وزارة التنمية الاقتصادية أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في عام 2023 سيكون 1.2%.وفي وقت سابق أفيد أن وزارة التنمية الاقتصادية الروسية قدرت نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا في النصف الأول من العام بنسبة 1.4%.
https://sputnikarabic.ae/20230715/خبير-الاقتصاد-الروسي-لديه-قدرة-على-الصمود-في-وجه-العقوبات-الغربية---1079090277.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد
روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد
تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي الروسي بشكل ملحوظ في الربع الثاني من 2023
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قدمت مؤسسة الإحصاء الروسية الحكومية تقديرًا أوليًا لنمو الاقتصاد الروسي للربع الثاني من عام 2023 من حيث القيمة السنوية، حيث تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.9% من 1.9% في الربع الأول من عام 2023.
وقالت الوزارة إن "مؤشر الحجم الفعلي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالربع الثاني من عام 2022، وفقا للتقديرات الأولية، بلغ 104.9%".
ويستند التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2023 إلى التقارير الإحصائية التشغيلية للمؤسسات الكبيرة والمتوسطة الحجم في القطاع غير المالي للاقتصاد.
وتم تسجيل أكبر نمو في معدل صناعة النقل (+ 19.8%) وتجارة الجملة (+ 12.5%) والصناعات التحويلية (+ 11.3%).
كما أظهر قطاع البناء نموا بقدر (+ 9.8%) وتجارة التجزئة (+ 9.0%) والزراعة (+ 2.9%) والتعدين (+ 1.1%).
وسيتم نشر التقدير الأول للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في 8 سبتمبر/ أيلول، وسيأخذ في الاعتبار التصحيحات الواردة من المستجيبين والمعلومات الإضافية من الوزارات والإدارات وبنك روسيا.
وقدر بنك روسيا في وقت سابق نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الثاني بنسبة 4.8% من حيث القيمة السنوية.
وتتوقع وزارة التنمية الاقتصادية أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في عام 2023 سيكون 1.2%.
في الوقت نفسه، في أوائل أغسطس/ آب، قال وزير التنمية الاقتصادية، مكسيم ريشيتنيكوف، إن الاقتصاد الروسي سينمو بالتأكيد بأكثر من 2% بحلول نهاية العام.
وفي وقت سابق أفيد أن وزارة التنمية الاقتصادية الروسية
قدرت نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا في النصف الأول من العام بنسبة 1.4%.