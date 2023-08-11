https://sputnikarabic.ae/20230811/خبير-الأمريكي-أعاد-التكتيك-بالوجود-العسكري-له-ويبحث-عن-أدوات-تكرس-بقاءه-في-سوريا---1079984696.html

خبير: الأمريكي أعاد التكتيك بالوجود العسكري له ويبحث عن أدوات تكرس بقاءه في سوريا

خبير: الأمريكي أعاد التكتيك بالوجود العسكري له ويبحث عن أدوات تكرس بقاءه في سوريا

ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصيين بالعلاقات الدولية. 11.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-11T13:24+0000

2023-08-11T13:24+0000

2023-08-11T13:24+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

شؤون عسكرية

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خبير: الأمريكي أعاد التكتيك بالوجود العسكري له ويبحث عن أدوات تكرس بقاءه في سوريا خبير: الأمريكي أعاد التكتيك بالوجود العسكري له ويبحث عن أدوات تكرس بقاءه في سوريا

بولندا طريق الغرب الجديد وتعزيزات عسكرية على الحدود الروسية البيلاروسية. عن هذا الموضوع قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شايغو خلال اجتماع بالقيادات العسكرية:عملية عسكرية يقودها الجيش السوري ضد تنظيم داعش في منطقة البوكمال . وعن هذا الموضوع قال الخبير بالجماعات المسلحة الدكتور حسام شعيب لبرنامجنا:"عين الصقر" مناورات عسكرية جمعت الإمارات والصين تحمل رسائل محددة. عن هذا الموضوع قال الخبير بالشأن الصيني الأستاذ علي محمود ريا في حديثه معنا:ايران نهضة عسكرية كبيرة وتطوير لصاروخ كروز الأسرع من الصوت. عن هذا الموضوع قال الباحث والخبير بالشأن الايراني الاستاذ مصدق بور:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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