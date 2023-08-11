https://sputnikarabic.ae/20230811/خبير-الأمريكي-أعاد-التكتيك-بالوجود-العسكري-له-ويبحث-عن-أدوات-تكرس-بقاءه-في-سوريا---1079984696.html
خبير: الأمريكي أعاد التكتيك بالوجود العسكري له ويبحث عن أدوات تكرس بقاءه في سوريا
خبير: الأمريكي أعاد التكتيك بالوجود العسكري له ويبحث عن أدوات تكرس بقاءه في سوريا
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصيين بالعلاقات الدولية. 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T13:24+0000
2023-08-11T13:24+0000
2023-08-11T13:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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خبير: الأمريكي أعاد التكتيك بالوجود العسكري له ويبحث عن أدوات تكرس بقاءه في سوريا
خبير: الأمريكي أعاد التكتيك بالوجود العسكري له ويبحث عن أدوات تكرس بقاءه في سوريا
بولندا طريق الغرب الجديد وتعزيزات عسكرية على الحدود الروسية البيلاروسية. عن هذا الموضوع قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شايغو خلال اجتماع بالقيادات العسكرية:عملية عسكرية يقودها الجيش السوري ضد تنظيم داعش في منطقة البوكمال . وعن هذا الموضوع قال الخبير بالجماعات المسلحة الدكتور حسام شعيب لبرنامجنا:"عين الصقر" مناورات عسكرية جمعت الإمارات والصين تحمل رسائل محددة. عن هذا الموضوع قال الخبير بالشأن الصيني الأستاذ علي محمود ريا في حديثه معنا:ايران نهضة عسكرية كبيرة وتطوير لصاروخ كروز الأسرع من الصوت. عن هذا الموضوع قال الباحث والخبير بالشأن الايراني الاستاذ مصدق بور:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
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شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: الأمريكي أعاد التكتيك بالوجود العسكري له ويبحث عن أدوات تكرس بقاءه في سوريا
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ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصيين بالعلاقات الدولية.
بولندا طريق الغرب الجديد وتعزيزات عسكرية على الحدود الروسية البيلاروسية. عن هذا الموضوع قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شايغو خلال اجتماع بالقيادات العسكرية:
"إن المخاطر العسكرية ترتبط حاليًا بعسكرة بولندا التي أصبحت الأداة الرئيسية لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية، كما وأنه هناك خطط لإنشاء ما يسمى بالاتصال البولندي الأوكراني على أساس منتظم والغرب عجز عن هزيمة روسيا من خلال أوكرانيا، هو يخطط إلى خطة بديلة عن طريق بولندا".
عملية عسكرية يقودها الجيش السوري ضد تنظيم داعش في منطقة البوكمال . وعن هذا الموضوع قال الخبير بالجماعات المسلحة الدكتور حسام شعيب لبرنامجنا:
"منطقة البوكمال منطقة حدودية تابعة لدير الزور وحدودية مع العراق وأهمية تلك المناطق في أنها حدودية ومن الضروري تنظيفها من براثن الإرهاب، لذلك فإن قيام الجيش السوري بهذه العملية يأتي لملاحقة الإرهاب والقضاء عليه، وهذه العملية تأتي بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي والحديث عن ضرورة تعزيز الأمن والأستقرار بالمنطقة".
"عين الصقر" مناورات عسكرية جمعت الإمارات والصين تحمل رسائل محددة. عن هذا الموضوع قال الخبير بالشأن الصيني الأستاذ علي محمود ريا في حديثه معنا:
"إن مثل هكذا مناورات لا تكون من دون رسائل وخاصة أن المناورات العسكرية لا تتم من دون تحضيرات مسبقة والكثير من الدراسات وهي تؤكد على أن التعاون بين البلدين وصل إلى مراحل متطورة ومن خلالها توجه الإمارات العربية المتحدة رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لم تعتد تعتمد عليها دفاعيًا وبشكل كامل".
ايران نهضة عسكرية كبيرة وتطوير لصاروخ كروز الأسرع من الصوت. عن هذا الموضوع قال الباحث والخبير بالشأن الايراني الاستاذ مصدق بور:
"النهضة التسليحية الإيرانية مستمرة ومنذ أكثر من أربعة عقود منذ الحرب الصدامية التي فرضت على ايران وكانت في وقتها الثورة الإسلامية قد انتصرت والجيش الملكي السابق تم حله وبالتالي الخبرات العسكرية والإمكانيات لم تكن منظمة وجاهز للمواجهة مع أي عدوان، وبالتالي طهران أخذت الكثير من الدروس والعبر ونقلت تلك الدروس إلى الأكاديميات العسكرية لتعزيز القدرات العسكرية وتطوير السلاح بما يتناسب مع مستجدات الأوضاع الراهنة، وهي اليوم تشهد تطويرا كبيرا في مجال الأسلحة خاصة بمجال المسيرات والصواريخ".
التفاصيل في الملف الصوتي...