https://sputnikarabic.ae/20230811/روسيا-تدعو-لعقد-اجتماع-لمجلس-الأمن-الدولي-حول-توريد-الأسلحة-لأوكرانيا-1079992890.html

روسيا تدعو لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول توريد الأسلحة لأوكرانيا

روسيا تدعو لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول توريد الأسلحة لأوكرانيا

أعلن دميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن موسكو طلبت عقد اجتماع مفتوح لمجلس الأمن الدولي في 17 آب/ أغسطس فيما يتعلق بتزويد... 11.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-11T17:42+0000

2023-08-11T17:42+0000

2023-08-11T17:42+0000

روسيا

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وكتب بوليانسكي عبر قناته على "تليغرام": "في ضوء الإمداد المتزايد بالأسلحة الغربية لنظام كييف، مما أدى إلى تفاقم الأزمة حول أوكرانيا وتقويض الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي لها، فقد طلبنا عقد اجتماع مفتوح لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 17 أغسطس". وعلّق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الجمعة، على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، من الكونغرس تخصيص 13 مليار دولار كتمويل إضافي لمواصلة تزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية.وقال مدفيديف عبر "تيلغرام"، إن "العالم المستنير صعق مرة أخرى عندما علم بتخصيص عشرات المليارات من الدولارات التي لا معنى لها لأوكرانيا".وتابع: "لكن لا واشنطن ولا كييف تريد السلام"، لافتا إلى أن "أمريكا تريد فرض سلطتها المطلقة ولو عبر التضحية بكل الأوكرانيين".

https://sputnikarabic.ae/20230808/ميدفيديف-لدى-روسيا-ما-يكفي-من-القوات-لحل-جميع-مسائل-العملية-العسكرية-الخاصة-1079866180.html

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