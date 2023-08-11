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كييف تعلن بدء المشاورات بشأن "الضمانات الأمنية" مع بريطانيا
كييف تعلن بدء المشاورات بشأن "الضمانات الأمنية" مع بريطانيا
قال أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا بدأت مشاورات مع بريطانيا اليوم الجمعة بشأن تقديم ضمانات أمنية إلى كييف. 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T18:31+0000
2023-08-11T18:31+0000
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وقال يرماك في مؤتمر متلفز: "في الواقع، على أساس الإعلان الذي تم الاتفاق عليه في فيلنيوس من قبل مجموعة السبع الكبار، انضمت 11 دولة أخرى إلى هذا الإعلان، وبعد التشاور مع زملائنا الأمريكيين، بدأنا مشاورات مع المملكة المتحدة .. دارت محادثة هادفة اليوم".وأضاف يرماك أن "كييف لديها اتفاقيات لبدء مفاوضات ثنائية مع جميع الدول تقريبًا، وقد حددت السلطات لنفسها هدف توقيع أكبر عدد ممكن من الاتفاقيات بحلول نهاية العام". وناقش يرماك، في محادثة هاتفية مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في 18 تموز/ يوليو نتائج قمة الناتو التي عقدت في فيلنيوس، وكذلك خطوات كييف الأخرى في إطار إعلان دول مجموعة السبع "لدعم أوكرانيا".وأعلن مكتب زيلينسكي في منشور عبر قناته على "تلغرام": "أجرى يرماك محادثة هاتفية مع سوليفان، ولخص الطرفان نتائج قمة الناتو التي عقدت الأسبوع الماضي في فيلنيوس".
https://sputnikarabic.ae/20230809/جنرال-في-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تكبدت-كييف-خسائر-فادحة-بسبب-عدم-كفاءة-زيلينسكي-1079920209.html
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أخبار أوكرانيا, بريطانيا
أخبار أوكرانيا, بريطانيا

كييف تعلن بدء المشاورات بشأن "الضمانات الأمنية" مع بريطانيا

18:31 GMT 11.08.2023
© Photo / Telegram / Zelensky Officialالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2023
© Photo / Telegram / Zelensky Official
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قال أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا بدأت مشاورات مع بريطانيا اليوم الجمعة بشأن تقديم ضمانات أمنية إلى كييف.
وقال يرماك في مؤتمر متلفز: "في الواقع، على أساس الإعلان الذي تم الاتفاق عليه في فيلنيوس من قبل مجموعة السبع الكبار، انضمت 11 دولة أخرى إلى هذا الإعلان، وبعد التشاور مع زملائنا الأمريكيين، بدأنا مشاورات مع المملكة المتحدة .. دارت محادثة هادفة اليوم".

وأشار إلى أن الإعلان يحدد إطارًا معينًا، لأنه يشكل الحد الأدنى من الضمانات التي تجعل من الممكن بناء القدرة الدفاعية لأوكرانيا، ويؤثر أيضًا على سياسة العقوبات والدعم المالي وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
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وأضاف يرماك أن "كييف لديها اتفاقيات لبدء مفاوضات ثنائية مع جميع الدول تقريبًا، وقد حددت السلطات لنفسها هدف توقيع أكبر عدد ممكن من الاتفاقيات بحلول نهاية العام".
وناقش يرماك، في محادثة هاتفية مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في 18 تموز/ يوليو نتائج قمة الناتو التي عقدت في فيلنيوس، وكذلك خطوات كييف الأخرى في إطار إعلان دول مجموعة السبع "لدعم أوكرانيا".
وأعلن مكتب زيلينسكي في منشور عبر قناته على "تلغرام": "أجرى يرماك محادثة هاتفية مع سوليفان، ولخص الطرفان نتائج قمة الناتو التي عقدت الأسبوع الماضي في فيلنيوس".
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