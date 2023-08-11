https://sputnikarabic.ae/20230811/مركز-المصالحة-الروسي-طائرات-التحالف-تنتهك-بروتوكولات-منع-التصادم-16-مرة-في-سوريا-1079994977.html
مركز المصالحة الروسي: طائرات "التحالف" تنتهك بروتوكولات "منع التصادم" 16 مرة في سوريا
مركز المصالحة الروسي: طائرات "التحالف" تنتهك بروتوكولات "منع التصادم" 16 مرة في سوريا
ارتكب طيران التحالف 16 انتهاكًا، حيث قامت طائرتان من طراز "إف- 16" و 4 طائرات من طراز "إف- 35" وطائرتا "تايفون" وطائرتان من طراز "رافال" وطائرتان دون طيار من... 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T20:14+0000
2023-08-11T20:14+0000
2023-08-11T20:14+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
رصد عسكري
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وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء البحري فاديم كوليت اليوم الجمعة: "يستمر طيران التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في خلق حالات خطر في سماء سوريا عن طريق الطلعات الجوية التي تنتهك بروتوكولات فك الاشتباك".وأَضاف كوليت: "في 11 أغسطس/ آب، سجلت طائرتا "سو-34" وطائرتا "سو-35" في منطقة التنف أنشطة راديوية عليها من خلال أنظمة التوجيه، التي أدت إلى تنشيط مجمعات الدفاع".وأعلن مركز المصالحة في 1 آب أن "قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا انتهكت بروتوكولات منع الاصطدام 10 مرات".وسُجلت خلال النهار عشر حالات انتهاك للتحالف لبروتوكولات تفادي الاصطدام الموقعة في 9 ديسمبر (كانون الأول) 2019، إثر قيامه برحلات جوية لطائرات من دون طيار لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230806/طائرات-للتحالف-تخرق-قواعد-تجنب-الاصطدام-بمواجهة-طائرات-سو--35-الروسية-في-سوريا-1079839135.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري
مركز المصالحة الروسي: طائرات "التحالف" تنتهك بروتوكولات "منع التصادم" 16 مرة في سوريا
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ارتكب طيران التحالف 16 انتهاكًا، حيث قامت طائرتان من طراز "إف- 16" و 4 طائرات من طراز "إف- 35" وطائرتا "تايفون" وطائرتان من طراز "رافال" وطائرتان دون طيار من طراز "إم كيو 1-سي" في منطقة التنف نهارًا.
وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء البحري فاديم كوليت اليوم الجمعة: "يستمر طيران التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في خلق حالات خطر في سماء سوريا عن طريق الطلعات الجوية التي تنتهك بروتوكولات فك الاشتباك".
خلال اليوم، انتهك التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة 11 مرة بسبب الرحلات غير المنسقة مع روسيا بطائرات بدون طيار.
وأَضاف كوليت: "في 11 أغسطس/ آب، سجلت طائرتا "سو-34" وطائرتا "سو-35" في منطقة التنف أنشطة راديوية عليها من خلال أنظمة التوجيه، التي أدت إلى تنشيط مجمعات الدفاع".
وقال مركز المصالحة حول تأثير الأنشطة الرادارية على الطائرات الروسية في سوريا: "التحالف يستمر في خلق شروط خطيرة للحوادث، ويؤدي إلى تفاقم الوضع".
وأعلن مركز المصالحة في 1 آب أن "قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا انتهكت بروتوكولات منع الاصطدام 10 مرات".
وسُجلت
خلال النهار عشر حالات انتهاك للتحالف لبروتوكولات تفادي الاصطدام الموقعة في 9 ديسمبر (كانون الأول) 2019، إثر قيامه برحلات جوية لطائرات من دون طيار لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي.