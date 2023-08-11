https://sputnikarabic.ae/20230811/وزير-الإعلام-اللبناني-لـسبوتنيك-تلفزيون-لبنان-سيعاود-البث-1079987416.html
وزير الإعلام اللبناني لـ"سبوتنيك": تلفزيون لبنان سيعاود البث
وزير الإعلام اللبناني لـ"سبوتنيك": تلفزيون لبنان سيعاود البث
أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد مكاري، اليوم الجمعة، أن تلفزيون لبنان سيعاود البث. 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T14:29+0000
2023-08-11T14:29+0000
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وفي تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، قال المكاري إن "هناك جزءا كبيرا من الموظفين قرر أن يتابع العمل وألا يلتزم بقرار إضراب النقابة، وبناء عليه تلفزيون لبنان سيعاود البث".ولفت مكاري أن "الأكيد أن هناك مشاكل مادية، الموظفين طالبوا بمستحقاتهم وأنا استطعت أن أحصل على أغلب المستحقات التي طالبوا بها، هناك جزء من المستحقات في المصرف وستدفع، وجزء آخر الأسبوع المقبل سيصدر من خلال مرسوم من مجلس وزراء، وبذلك تكون أغلب المطالب تحققت".وشدد مكاري على أن "مطالب الموظفين تحققت ولكنهم لا يريدون فك الإضراب".وكان موظفو تلفزيون لبنان قد بدؤوا إضرابا مفتوحا، منذ يوم الخميس الماضي، نتيجة مشاكل مالية، منذ عدة أشهر.وصرّح حينها مسؤولون لبنانيون، بأن رواتب موظفي تلفزيون لبنان لا تزال تتراوح بين مليون و500 ألف وبين 5 ملايين ليرة لبنانية، في ظل الانهيار الكبير في سعر صرف العملة الوطنية.
https://sputnikarabic.ae/20230811/مستشار-وزير-الإعلام-اللبناني-لـسبوتنيك-تم-إيقاف-بث-التلفزيون-الرسمي-بشكل-مؤقت-1079979140.html
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العالم العربي, لبنان, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, لبنان, حصري, تقارير سبوتنيك
وزير الإعلام اللبناني لـ"سبوتنيك": تلفزيون لبنان سيعاود البث
14:29 GMT 11.08.2023 (تم التحديث: 14:46 GMT 11.08.2023) تابعنا عبر
حصري
أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد مكاري، اليوم الجمعة، أن تلفزيون لبنان سيعاود البث.
وفي تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، قال المكاري إن "هناك جزءا كبيرا من الموظفين قرر أن يتابع العمل وألا يلتزم بقرار إضراب النقابة، وبناء عليه تلفزيون لبنان سيعاود البث
".
وأضاف أن "قرار وقف البث في تلفزيون لبنان متخذ من قبل النقابة، لأن الإضراب أوقف كل البرامج، ولم أتخذ قرارًا بإقفال تلفزيون لبنان كما تم التداول، بمجرد أن بدأ الإضراب، أصبح هناك مكاتب كثيرة لا تعمل وأصبح لدي مصاريف طاقة لا تطاق، وما أخذت فيه قرار كان بتجميد البث في فترة استخدام المولد".
ولفت مكاري أن "الأكيد أن هناك مشاكل مادية، الموظفين طالبوا بمستحقاتهم وأنا استطعت أن أحصل على أغلب المستحقات التي طالبوا بها، هناك جزء من المستحقات في المصرف وستدفع، وجزء آخر الأسبوع المقبل سيصدر من خلال مرسوم من مجلس وزراء، وبذلك تكون أغلب المطالب تحققت".
وأوضح أن "النقيبة لا تريد التعاون أبدًا بهذا الموضوع مع العلم أنها رأت كل المستندات والمساعدات والموافقات والتواقيع ولا تريد التراجع عن الإضراب".
وشدد مكاري على أن "مطالب الموظفين تحققت ولكنهم لا يريدون فك الإضراب".
وخلال الأسبوع الماضي، استمر التلفزيون في بث الموسيقى الكلاسيكية على مدار الساعة، فيما استفاق اللبنانيون، اليوم الجمعة، على ظهور شارة التوقف عن البث.
وكان موظفو تلفزيون لبنان قد بدؤوا إضرابا مفتوحا، منذ يوم الخميس الماضي، نتيجة مشاكل مالية، منذ عدة أشهر.
وصرّح حينها مسؤولون لبنانيون، بأن رواتب موظفي تلفزيون لبنان لا تزال تتراوح بين مليون و500 ألف وبين 5 ملايين ليرة لبنانية، في ظل الانهيار الكبير في سعر صرف العملة الوطنية.