https://sputnikarabic.ae/20230812/إعلام-الصين-لم-تدع-بعض-الزعماء-الغربيين-إلى-منتدى-الحزام-والطريق-1080012725.html
إعلام: الصين لم تدع بعض الزعماء الغربيين إلى منتدى "الحزام والطريق"
إعلام: الصين لم تدع بعض الزعماء الغربيين إلى منتدى "الحزام والطريق"
ذكرت وسائل إعلام صينية، اليوم السبت، أن بكين "لم تدعُ رؤساء بعض الدول الغربية لحضور منتدى الحزام والطريق". 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T19:10+0000
2023-08-12T19:10+0000
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وقالت صحيفة "غلوبال تايم" الصينية، نقلًا عن مصدر لم تسمّه على دراية بالحدث، أنه "قد تم إرسال الغالبية العظمى من الدعوات لحضور المنتدى إلى قادة الدول النامية"، بينما "لن يتم تضمين رؤساء بعض الدول المتقدمة".وقال مصدر للنشر: "سواء كانت دعوة من القادة أو اتفاقيات التعاون ذات الصلة، فإن الصين لا تتبع الحجم والكمية (المدعوين)، ولكن جودة وفعالية المنتدى".وقال المصدر للصحيفة: "افتراض التهرب من المشاركة (من القادة الغربيين) هو ببساطة باطل، لأن الصين ببساطة لم ترسل لهم دعوات".
https://sputnikarabic.ae/20221205/الجزائر-والصين-توقعان-على-الخطة-التنفيذية-لمبادرة-الحزام-والطريق-والخطة-الثلاثية-للتعاون-1070870237.html
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الصين, العالم, أخبار العالم الآن
إعلام: الصين لم تدع بعض الزعماء الغربيين إلى منتدى "الحزام والطريق"
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ذكرت وسائل إعلام صينية، اليوم السبت، أن بكين "لم تدعُ رؤساء بعض الدول الغربية لحضور منتدى الحزام والطريق".
وقالت صحيفة "غلوبال تايم" الصينية، نقلًا عن مصدر لم تسمّه على دراية بالحدث، أنه "قد تم إرسال الغالبية العظمى من الدعوات لحضور المنتدى إلى قادة الدول النامية"، بينما "لن يتم تضمين رؤساء بعض الدول المتقدمة".
وفقًا للصحيفة، تم ذلك لأن الهدف الرئيسي للمنتدى هو التعاون الإنمائي.
وقال مصدر للنشر: "سواء كانت دعوة من القادة أو اتفاقيات التعاون ذات الصلة، فإن الصين لا تتبع الحجم والكمية (المدعوين)، ولكن جودة وفعالية المنتدى".
وأشارت صحيفة "غلوبال تايم"، نقلًا عن مصدر مطلع على الحدث، إلى أن تصريحات بعض وسائل الإعلام الغربية التي لم تذكر اسمها بأن القادة الأوروبيين "لا يخططون لحضور المنتدى" لا تتوافق مع الواقع.
وقال المصدر للصحيفة: "افتراض التهرب من المشاركة (من القادة الغربيين) هو ببساطة باطل، لأن الصين
ببساطة لم ترسل لهم دعوات".