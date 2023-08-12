عربي
https://sputnikarabic.ae/20230812/إعلام-الصين-لم-تدع-بعض-الزعماء-الغربيين-إلى-منتدى-الحزام-والطريق-1080012725.html
إعلام: الصين لم تدع بعض الزعماء الغربيين إلى منتدى "الحزام والطريق"
إعلام: الصين لم تدع بعض الزعماء الغربيين إلى منتدى "الحزام والطريق"
ذكرت وسائل إعلام صينية، اليوم السبت، أن بكين "لم تدعُ رؤساء بعض الدول الغربية لحضور منتدى الحزام والطريق". 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T19:10+0000
2023-08-12T19:10+0000
الصين
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/04/1064638644_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_18b9de543874ef1d4400073d21d34037.jpg
وقالت صحيفة "غلوبال تايم" الصينية، نقلًا عن مصدر لم تسمّه على دراية بالحدث، أنه "قد تم إرسال الغالبية العظمى من الدعوات لحضور المنتدى إلى قادة الدول النامية"، بينما "لن يتم تضمين رؤساء بعض الدول المتقدمة".وقال مصدر للنشر: "سواء كانت دعوة من القادة أو اتفاقيات التعاون ذات الصلة، فإن الصين لا تتبع الحجم والكمية (المدعوين)، ولكن جودة وفعالية المنتدى".وقال المصدر للصحيفة: "افتراض التهرب من المشاركة (من القادة الغربيين) هو ببساطة باطل، لأن الصين ببساطة لم ترسل لهم دعوات".
https://sputnikarabic.ae/20221205/الجزائر-والصين-توقعان-على-الخطة-التنفيذية-لمبادرة-الحزام-والطريق-والخطة-الثلاثية-للتعاون-1070870237.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/04/1064638644_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_563751bc7613648319ed6ed2a4f892eb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, العالم, أخبار العالم الآن

إعلام: الصين لم تدع بعض الزعماء الغربيين إلى منتدى "الحزام والطريق"

19:10 GMT 12.08.2023
© AFP 2023 / ISAAC LAWRENCEعلم الصين
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2023
© AFP 2023 / ISAAC LAWRENCE
تابعنا عبرTelegramNabd
ذكرت وسائل إعلام صينية، اليوم السبت، أن بكين "لم تدعُ رؤساء بعض الدول الغربية لحضور منتدى الحزام والطريق".
وقالت صحيفة "غلوبال تايم" الصينية، نقلًا عن مصدر لم تسمّه على دراية بالحدث، أنه "قد تم إرسال الغالبية العظمى من الدعوات لحضور المنتدى إلى قادة الدول النامية"، بينما "لن يتم تضمين رؤساء بعض الدول المتقدمة".
وفقًا للصحيفة، تم ذلك لأن الهدف الرئيسي للمنتدى هو التعاون الإنمائي.
وقال مصدر للنشر: "سواء كانت دعوة من القادة أو اتفاقيات التعاون ذات الصلة، فإن الصين لا تتبع الحجم والكمية (المدعوين)، ولكن جودة وفعالية المنتدى".
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
الجزائر والصين توقعان على الخطة التنفيذية لمبادرة "الحزام والطريق" والخطة الثلاثية للتعاون
5 ديسمبر 2022, 13:37 GMT

وأشارت صحيفة "غلوبال تايم"، نقلًا عن مصدر مطلع على الحدث، إلى أن تصريحات بعض وسائل الإعلام الغربية التي لم تذكر اسمها بأن القادة الأوروبيين "لا يخططون لحضور المنتدى" لا تتوافق مع الواقع.

وقال المصدر للصحيفة: "افتراض التهرب من المشاركة (من القادة الغربيين) هو ببساطة باطل، لأن الصين ببساطة لم ترسل لهم دعوات".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:29 GMTВоеннослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала