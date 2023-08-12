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https://sputnikarabic.ae/20230812/زالوجني-يطلع-رئيس-الأركان-البريطاني-على-مجريات-الهجوم-المضاد-1080010568.html
زالوجني يطلع رئيس الأركان البريطاني على مجريات "الهجوم المضاد"
زالوجني يطلع رئيس الأركان البريطاني على مجريات "الهجوم المضاد"
أعلن القائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، أنه خلال زيارة رئيس أركان الدفاع البريطاني، توني راداكين، إلى كييف، تحدث عن الوضع في الجبهة ومسار الهجوم... 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T15:34+0000
2023-08-12T15:34+0000
بريطانيا
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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وكتب زالوجني عبر قناته على "تلغرام"، اليوم السبت: "شكلت زيارة رئيس أركان الجيش (البريطاني) الأدميرال السير توني راداكين، إلى كييف، لقاءً بناءً مع شركائنا البريطانيين".وكشف منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، في 10 آب/ أغسطس الجاري، أن "الولايات المتحدة أعطت الأوكرانيين كل ما طلبوه لشن هجوم مضاد، لكنه أبطأ مما نود، ومع بداية الخريف سيكون من الأصعب الاستمرار فيه".وأضاف: "لقد تلقوا كل ما قالوا إنهم يحتاجونه للهجوم المضاد... نواصل القيام بذلك، نحن مصممون لمواصلة تدريب القوات الأوكرانية، ولكن الأهم من ذلك أننا نوفر لهم الأدوات والأسلحة التي يحتاجونها لاختراق هذه الخطوط (الدفاعية)".وأشار كيربي إلى أن "الأوكرانيين يدركون أن الوقت ليس في صالحهم، ومع بداية الخريف سيكون من الأصعب عليهم المناورة على الأرض واستخدام الطائرات دون طيار وأنظمة الدفاع الجوي".
https://sputnikarabic.ae/20230810/رئيس-بولندا-أوكرانيا-عاجزة-عن-شن-هجوم-مضاد-1079963126.html
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بريطانيا, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
بريطانيا, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

زالوجني يطلع رئيس الأركان البريطاني على مجريات "الهجوم المضاد"

15:34 GMT 12.08.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Officeجنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
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أعلن القائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، أنه خلال زيارة رئيس أركان الدفاع البريطاني، توني راداكين، إلى كييف، تحدث عن الوضع في الجبهة ومسار الهجوم المضاد.
وكتب زالوجني عبر قناته على "تلغرام"، اليوم السبت: "شكلت زيارة رئيس أركان الجيش (البريطاني) الأدميرال السير توني راداكين، إلى كييف، لقاءً بناءً مع شركائنا البريطانيين".

نفذنا جولة عمل في إحدى نقاط المراقبة، وأطلعنا الأدميرال راداكين بالتفصيل على الوضع في ساحة المعركة، وفي أعمالنا الهجومية والدفاعية، وناقشنا الاحتياجات الملحة للجيش الأوكراني.

وكشف منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، في 10 آب/ أغسطس الجاري، أن "الولايات المتحدة أعطت الأوكرانيين كل ما طلبوه لشن هجوم مضاد، لكنه أبطأ مما نود، ومع بداية الخريف سيكون من الأصعب الاستمرار فيه".
الرئيس البولندي أندريه دودا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
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رئيس بولندا: أوكرانيا عاجزة عن شن "هجوم مضاد"
10 أغسطس, 16:38 GMT

في الأشهر التي سبقت الهجوم المضاد، قمنا بتلبية جميع الطلبات الواردة من" قائمة الشراء" الأوكرانية.

وأضاف: "لقد تلقوا كل ما قالوا إنهم يحتاجونه للهجوم المضاد... نواصل القيام بذلك، نحن مصممون لمواصلة تدريب القوات الأوكرانية، ولكن الأهم من ذلك أننا نوفر لهم الأدوات والأسلحة التي يحتاجونها لاختراق هذه الخطوط (الدفاعية)".
وأشار كيربي إلى أن "الأوكرانيين يدركون أن الوقت ليس في صالحهم، ومع بداية الخريف سيكون من الأصعب عليهم المناورة على الأرض واستخدام الطائرات دون طيار وأنظمة الدفاع الجوي".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:43 GMTВоеннослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:59 GMT
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