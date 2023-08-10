رئيس بولندا: أوكرانيا عاجزة عن شن "هجوم مضاد"
© Sputnik . Sputnik/
صرح الرئيس البولندي، أندريه دودا، بأن أوكرانيا غير قادرة على اختراق خط الدفاع الروسي وعاجزة عن شن هجومها المضاد.
وقال أندريه دودا: "الآن هم (القوات الأوكرانية" غير قادرين على شن هجوم مضاد حاسم ضد القوات الروسية".
وأشار في حديثة مع صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن "أوكرانيا تفتقر إلى الأسلحة لتغيير ميزان القوى على خط المواجهة".
بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن "أوكرانيا تواجه مشكلة كبيرة بسبب الدفاعات الروسية المحصنة والتي من الصعب اختراقها. علاوة على ذلك، يعاني الجيش الأوكراني بالفعل من خسائر فادحة، ما أجبره على التراجع".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.