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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230810/رئيس-بولندا-أوكرانيا-عاجزة-عن-شن-هجوم-مضاد-1079963126.html
رئيس بولندا: أوكرانيا عاجزة عن شن "هجوم مضاد"
رئيس بولندا: أوكرانيا عاجزة عن شن "هجوم مضاد"
صرح الرئيس البولندي، أندريه دودا، بأن أوكرانيا غير قادرة على اختراق خط الدفاع الروسي وعاجزة عن شن هجومها المضاد. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T16:38+0000
2023-08-10T16:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال أندريه دودا: "الآن هم (القوات الأوكرانية" غير قادرين على شن هجوم مضاد حاسم ضد القوات الروسية".وأشار في حديثة مع صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن "أوكرانيا تفتقر إلى الأسلحة لتغيير ميزان القوى على خط المواجهة".بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن "أوكرانيا تواجه مشكلة كبيرة بسبب الدفاعات الروسية المحصنة والتي من الصعب اختراقها. علاوة على ذلك، يعاني الجيش الأوكراني بالفعل من خسائر فادحة، ما أجبره على التراجع".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.أقرا أيضا: محلل لدى الاستخبارات الأمريكية: الجيش الأوكراني سقط "بفخ" روسي قبل أن يبدأ هجومهأقرا أيضا: ضابط أمريكي: روسيا شلت الدفاعات الأوكرانية ووجهت ضربات مفاجئة لأهداف محددةأقرا أيضا: خبير بريطاني: الغرب قد يفقد رغبته بمساعدة أوكرانيا بسبب فشلها في الهجوم المضادأقرا أيضا: مشاهد توثق إحباط هجوم نفذته قوات أوكرانية بمدرعات "ماكس برو" الأمريكية في دونيتسك... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230810/مستشار-الرئيس-الأوكراني-يكشف-عن-ضربة-روسية-تتسبب-بخسارة-أوكرانيا-لمنطقة-استراتيجية-1079960336.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

رئيس بولندا: أوكرانيا عاجزة عن شن "هجوم مضاد"

16:38 GMT 10.08.2023
© Sputnik . Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس البولندي أندريه دودا
الرئيس البولندي أندريه دودا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
© Sputnik . Sputnik
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صرح الرئيس البولندي، أندريه دودا، بأن أوكرانيا غير قادرة على اختراق خط الدفاع الروسي وعاجزة عن شن هجومها المضاد.
وقال أندريه دودا: "الآن هم (القوات الأوكرانية" غير قادرين على شن هجوم مضاد حاسم ضد القوات الروسية".
وأشار في حديثة مع صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن "أوكرانيا تفتقر إلى الأسلحة لتغيير ميزان القوى على خط المواجهة".
بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مستشار الرئيس الأوكراني يكشف عن ضربة روسية تتسبب بخسارة أوكرانيا لمنطقة استراتيجية
15:24 GMT
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن "أوكرانيا تواجه مشكلة كبيرة بسبب الدفاعات الروسية المحصنة والتي من الصعب اختراقها. علاوة على ذلك، يعاني الجيش الأوكراني بالفعل من خسائر فادحة، ما أجبره على التراجع".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
أقرا أيضا: محلل لدى الاستخبارات الأمريكية: الجيش الأوكراني سقط "بفخ" روسي قبل أن يبدأ هجومه
أقرا أيضا: ضابط أمريكي: روسيا شلت الدفاعات الأوكرانية ووجهت ضربات مفاجئة لأهداف محددة
أقرا أيضا: خبير بريطاني: الغرب قد يفقد رغبته بمساعدة أوكرانيا بسبب فشلها في الهجوم المضاد
أقرا أيضا: مشاهد توثق إحباط هجوم نفذته قوات أوكرانية بمدرعات "ماكس برو" الأمريكية في دونيتسك... فيديو
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:53 GMT
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