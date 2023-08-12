https://sputnikarabic.ae/20230812/عبر-أخطر-طريق-هجرة-عدد-المهاجرين-غير-الشرعيين-إلى-الاتحاد-الأوروبي--يشهد-أعلى-ارتفاع-منذ-7-سنوات-1080000927.html

عبر أخطر طريق هجرة... عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا يشهد أعلى ارتفاع منذ 7 سنوات

عبر أخطر طريق هجرة... عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا يشهد أعلى ارتفاع منذ 7 سنوات

أعلنت وكالة أمن الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (‎فرونتكس‎)، أن عدد الوافدين غير الشرعيين إلى ‏الاتحاد الأوروبي عبر أخطر طريق للهجرة في العالم، وهو "وسط البحر... 12.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-12T08:36+0000

2023-08-12T08:36+0000

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وأشارت الوكالة، أمس الجمعة، إلى أن "هذا هو أعلى إجمالي على هذا الطريق لهذه الفترة، منذ عام 2016"، مضيفة أن "وسط البحر المتوسط يظل أكثر الطرق نشاطا إلى الاتحاد الأوروبي"، وفق تقرير لها.وقالت الوكالة إنه "كان هناك 23 ألف و388 معبرا حدوديا غير نظامي على هذا الطريق، في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يوليو/ تموز من العام الماضي".وإلى جانب كونه الطريق الأكثر ازدحاما، فإن طريق وسط البحر الأبيض المتوسط هو أيضا الأكثر فتكا بالمهاجرين غير الشرعيين، بحسب "فرونتكس".ووفقا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة، فقد توفي أو فُقد أكثر من 2000 شخص في البحر الأبيض المتوسط، حتى الآن في عام 2023، وأكثر من 1800 شخص على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط.ومع ذلك، فقد قالت "فرونتكس" في تقريرها إن "ضغط الهجرة على طريق وسط البحر المتوسط، يبدو أنه من المرجح أن يستمر في الارتفاع، وذلك لأن المهربين يقدمون أسعارا أقل للمهاجرين المغادرين من ليبيا وتونس، وسط منافسة شرسة بين الجماعات الإجرامية".

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