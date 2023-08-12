https://sputnikarabic.ae/20230812/قمة-مصرية-أردنية-فلسطينية-في-العلمين-غدا-1080001939.html
قمة مصرية أردنية فلسطينية في العلمين غدا
قمة مصرية أردنية فلسطينية في العلمين غدا
تستضيف مدينة العلمين المصرية، غدًا الأحد، قمة ثلاثية للرئيس الفلسطيني محمود عباس، والمصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لبحث آخر... 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T09:12+0000
2023-08-12T09:12+0000
2023-08-12T09:14+0000
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وذكرت السفارة الفلسطينية في القاهرة، في بيان، أن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، سيصل إلى مصر، غدًا الأحد، في زيارة رسمية".وأضاف البيان أن "الزيارة تأتي تلبية لدعوة الرئيس المصري، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية".وأوضح البيان أن "القمة ستجمع عباس والسيسي والملك عبد الله الثاني، في مدينة العلمين".ووفقا للبيان سيبحث الزعماء الثلاثة، عددا من القضايا على المستويات العربية والإقليمية والدولية.يذكر أنه، في يوليو/ تموز الماضي، استضافت مصر اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني، بهدف بحث التطورات الفلسطينية، وسبل استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام.كما اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، في مدينة العلمين الجديدة، وناقش الرئيسان آنذاك عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات في القضية الفلسطينية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, محمود عباس, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
مصر, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, محمود عباس, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
قمة مصرية أردنية فلسطينية في العلمين غدا
09:12 GMT 12.08.2023 (تم التحديث: 09:14 GMT 12.08.2023) تابعنا عبر
تستضيف مدينة العلمين المصرية، غدًا الأحد، قمة ثلاثية للرئيس الفلسطيني محمود عباس، والمصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لبحث آخر المستجدات في المنطقة.
وذكرت السفارة الفلسطينية في القاهرة، في بيان، أن "الرئيس الفلسطيني
محمود عباس أبو مازن، سيصل إلى مصر، غدًا الأحد، في زيارة رسمية".
وأضاف البيان أن "الزيارة تأتي تلبية لدعوة الرئيس المصري، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية".
وأوضح البيان أن "القمة ستجمع عباس والسيسي والملك عبد الله الثاني
، في مدينة العلمين".
ووفقا للبيان سيبحث الزعماء الثلاثة، عددا من القضايا على المستويات العربية والإقليمية والدولية.
يذكر أنه، في يوليو/ تموز الماضي، استضافت مصر اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني، بهدف بحث التطورات الفلسطينية، وسبل استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام.
كما اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، في مدينة العلمين الجديدة
، وناقش الرئيسان آنذاك عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات في القضية الفلسطينية.