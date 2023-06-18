https://sputnikarabic.ae/20230618/نتنياهو-يوعز-بتنفيذ-مشروع-تطوير-حقل-غاز-غزة-مارين-بالتنسيق-مع-مصر-وفلسطين-1078239102.html

نتنياهو يوعز بتنفيذ مشروع تطوير حقل غاز "غزة مارين" بالتنسيق مع مصر وفلسطين

نتنياهو يوعز بتنفيذ مشروع تطوير حقل غاز "غزة مارين" بالتنسيق مع مصر وفلسطين

أعطت إسرائيل، اليوم الأحد، موافقتها المبدئية على تطوير حقل غاز قبالة قطاع غزة، مؤكدة في الوقت ذاته أن "الأمر سيتطلب تنسيقا أمنيا مع السلطة الفلسطينية ومصر". 18.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-18T18:02+0000

2023-06-18T18:02+0000

2023-06-18T18:02+0000

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار قطاع غزة

أخبار فلسطين اليوم

الأخبار

بنيامين نتنياهو

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/16/1073860816_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_37e0c7bf3108cbd4a52b71f2aa05ed5d.jpg

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه "في إطار الجهود القائمة بين إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية، ومع التركيز على التنمية الاقتصادية الفلسطينية والحفاظ على الاستقرار الأمني الإقليمي، تقرر تطوير حقل غزة مارين للغاز قبالة غزة".وبين نتنياهو، أن "تنفيذ المشروع سيخضع للتنسيق بين الأجهزة الأمنية والحوار المباشر مع مصر، وبالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، واستكمال عمل طاقم وزاري بقيادة مجلس الأمن القومي من أجل الحفاظ على المصالح الأمنية والدبلوماسية لإسرائيل".وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت في مايو/ أيار الماضي، على "خطة لتوسيع شبكات البنية التحتية لنقل الغاز الطبيعي، وبناء أنبوب يمتد بطول 65 كيلومترا إلى الحدود مع شبه جزيرة سيناء، بهدف رفع حجم توريد الغاز إلى مصر".وبحسب صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، فإن "التطوير سيمكن البنى التحتية في هذا الجزء من زيادة حجم توريد الغاز الطبيعي إلى مصر، وكذلك إلى أوروبا التي تعاني من نقص في الطاقة بسبب الأزمة الأوكرانية".وسيتم مد أنبوب جديد لنقل الغاز على مسافة تمتد نحو 65 كيلومترا، وسيكون بمقدور هذا الأنبوب نقل 6 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، بقيمة قد تصل إلى نحو 57 مليون دولار، وتصل تكلفة الخط وفق التقديرات الأولية إلى 257 مليون دولار.وقالت الصحيفة إن هذا "التطور من شأنه أن يعزز الشراكة بين مصر وإسرائيل في مجال الغاز الطبيعي"، مشيرة إلى أن عائدات الأرباح من الغاز الطبيعي في إسرائيل خلال العام 2021، ارتفعت بنسبة 28 في المئة في تصدير الغاز إلى كل من مصر والأردن.

https://sputnikarabic.ae/20221020/مسؤولون-إسرائيليون-يستبعدون-إمكانية-تطوير-حقل-غزة-مارين-للغاز-قبل-الانتخابات-1069269324.html

https://sputnikarabic.ae/20220615/وزيرة-الطاقة-الإسرائيلية-مصر-وإسرائيل-التزمتا-بتبادل-الغاز-مع-أوروبا-لمواجهة-أزمة-الطاقة-العالمية-1063623565.html

إسرائيل

مصر

أخبار قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, بنيامين نتنياهو, العالم, أخبار العالم الآن