https://sputnikarabic.ae/20230812/مؤتمر-المصالحة-الوطنية-في-ليبيا-هل-يحسم-الخلاف-بين-الأطراف-المحلية-1080013268.html

مؤتمر "المصالحة الوطنية" في ليبيا... هل يحسم الخلاف بين الأطراف المحلية

مؤتمر "المصالحة الوطنية" في ليبيا... هل يحسم الخلاف بين الأطراف المحلية

تقرر انعقاد مؤتمر "المصالحة الوطنية" الذي يعد له المجلس الرئاسي الليبي منذ فترة طويلة، نهاية أغسطس/ آب الجاري، برعاية الاتحاد الأفريقي. 12.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-12T20:21+0000

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وفي يوليو/ تموز الماضي، استضافت الكونغو اجتماعات بشأن "المصالحة الوطنية"، توصلت خلالها الأطراف المشاركة إلى عدد من البنود والتوافقات المهمة.وينحصر عمل اللجنة التأسيسية على التحضير لمؤتمر المصالحة الوطنية، على أن يعقد في مدينة بنغازي أو مدينة البيضاء.وفق مصادر ليبية مطلعة لـ "سبوتنيك"، تعمل اللجنة في الوقت الراهن على إعداد الآليات والأهداف والترتيبات الخاصة بانعقاد المؤتمر، والبنود التي يجب أن تقر بمشاركة الأطراف الليبية كافة.غياب المعاييروفي فبراير/ شباط الماضي، كشف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، أن المنظمة القارية ستنظم مؤتمرا بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا.وتغيب حتى الآن التفاصيل الخاصة بشأن المعايير والآليات التي يعقد المؤتمر بناء عليها، وما يجب أن يتمخض عنه، الأمر الذي يطرح تساؤلات بشأن إسهام المؤتمر في حلحلة الوضع السياسي المعقد بين الأطراف الليبية على الساحة.تساؤلات الشارعوقال المحلل السياسي الليبي، حسين مفتاح، إن المجلس الرئاسي منذ تشكيله أوكلت له مهمة تحقيق المصالحة الوطنية، لكن التحركات السابقة كافة لم تسفر عن نتائج على أرض الواقع حتى الآن.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن هناك اختلاف على ماهية المصالحة، بشأن الأطراف المعنية بالمصالحة، أو الأحداث التي تجرى بشأنها المصالحة، سواء التي وقعت في العام 2011، أو ما بعد 2014.غياب الأدوات الحاكمةولفت مفتاح إلى أن الاتحاد الأفريقي يحتاج الأدوات التي تتيح له إمكانية تحقيق المصالحة، وعدم الاكتفاء بالنوايا الحسنة أو المساعي الصادقة التي تحتاج لأدوات غير متوفرة.وأشار إلى غياب الإرادة الحقيقة بشأن تقييم الخلافات، ووضع خطة حقيقية لحلها، والعمل على تنفيذ رؤية ليبية - ليبية بعيدا عن التأثيرات الداخلية.هل يدفع المؤتمر نحو الاستقرار؟فيما قال محمد السلاك، المتحدث باسم المجلس الرئاسي السابق، إن المصالحة الوطنية هي ركيزة أساسية للانطلاق نحو الاستقرار المنشود.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن العديد من التفاصيل تغيب عن الرأي العام حتى الآن، بشأن المعايير التي تعقد على أساسها المصالحة والأطراف المشاركة.ويرى السلاك أن تحركات الأطراف السياسية الفترة المقبلة، ربما تحدد السيناريوهات أو المسارات التي يمكن العمل عليها، وهي فترة قصيرة قبل انعقاد المؤتمر.معوقات أمام المصالحة؟ولفت إلى أن بعض المعوقات تتمثل في حالة الانسداد السياسي الحالية والغموض في المشهد بشأن الترتيبات المؤدية للانتخابات، مع وجود رئاسة جديدة للمجلس الأعلى للدولة، لم تتضح رؤيتها بشأن التوافق مع مجلس النواب.وفي يونيو/ حزيران 2022، أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية.وفي فبرايرالماضي، كشف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، أن المنظمة القارية ستنظم مؤتمرا بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا.

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