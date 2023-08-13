https://sputnikarabic.ae/20230813/إحباط-محاولة-أوكرانية-جديدة-لشن-هجوم-إرهابي-بطائرة-مسيرة-في-الأراضي-الروسية-1080036303.html
إحباط محاولة أوكرانية جديدة لشن هجوم إرهابي بطائرة مسيرة في الأراضي الروسية
إحباط محاولة أوكرانية جديدة لشن هجوم إرهابي بطائرة مسيرة في الأراضي الروسية
أبلغت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إحباط محاولة جديدة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي بطائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، دون إصابات أو أضرار. 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T20:51+0000
2023-08-13T20:51+0000
2023-08-13T20:51+0000
رصد عسكري
روسيا
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وذكرت الدفاع الروسية، في بيان، أنه "في 13 أغسطس (آب)، قرابة الساعة 22:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة من دون طيار ضد منشآت في أراضي الاتحاد الروسي".وأضافت أنه "تم رصد طائرة من دون طيار وتدميرها بوسائل الدفاع الجوي الروسية فوق أراضي منطقة بيلغورود، ولم تقع إصابات أو أضرار".كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة؛ إضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20230813/إعلام-أمريكا-لا-تنتج-مسيرات-خفيفة-لقلة-حيلتها-في-أوكرانيا-1080034186.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
إحباط محاولة أوكرانية جديدة لشن هجوم إرهابي بطائرة مسيرة في الأراضي الروسية
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أبلغت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إحباط محاولة جديدة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي بطائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، دون إصابات أو أضرار.
وذكرت الدفاع الروسية، في بيان، أنه "في 13 أغسطس (آب)، قرابة الساعة 22:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة من دون طيار ضد منشآت في أراضي الاتحاد الروسي".
وأضافت أنه "تم رصد طائرة من دون طيار وتدميرها بوسائل الدفاع الجوي الروسية فوق أراضي منطقة بيلغورود، ولم تقع إصابات أو أضرار".
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات من دون طيار، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.
كما تحاول كييف
مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة؛ إضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.