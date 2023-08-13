https://sputnikarabic.ae/20230813/إعلام-أمريكا-لا-تنتج-مسيرات-خفيفة-لقلة-حيلتها-في-أوكرانيا-1080034186.html
إعلام: أمريكا لا تنتج مسيرات خفيفة "لقلة حيلتها" في أوكرانيا
إعلام: أمريكا لا تنتج مسيرات خفيفة "لقلة حيلتها" في أوكرانيا
كشفت مصادر عسكرية أمريكية عن عزوف الولايات المتحدة عن إنتاج الطائرات من دون طيار بسبب صعوبة عملها في ساحة المعركة. 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T18:00+0000
2023-08-13T18:00+0000
2023-08-13T18:00+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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وقال ضابط الاستخبارات السابق في البحرية الأمريكية، أوستن غراي، والذي يعمل الآن في مصنع طائرات من دون طيار، إن "الولايات المتحدة لا تنتج كميات كبيرة من الطائرات المسيرة الرخيصة التي تحتاجها أوكرانيا".وكتب غراي في صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الأحد: "الشركات الأمريكية لا تنتج كميات كبيرة من الطائرات من دون طيار الرخيصة التي تحتاجها القوات الأوكرانية".كما يشير غراي إلى أن "عددا من الشركات الأمريكية توقفت عن اختبار الطائرات من دون طيار في أوكرانيا لأنه وبسبب الظروف في ساحة المعركة يصعب عليها العمل بشكل طبيعي".وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فإن "الشريحة الجديدة تشمل أربعة أنظمة صاروخية مضادة للطائرات من طراز "ناسامز"، وقذائف مدفعية، بالإضافة إلى مركبات جوية من دون طيار "فوينيكس غوست" و"سويتش بليد"، ولم يتم تحديد عددها.
https://sputnikarabic.ae/20230813/لحظة-انقضاض-مسيرة-روسية-على-نظام-ستارلينك-فيديو-1080026909.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
إعلام: أمريكا لا تنتج مسيرات خفيفة "لقلة حيلتها" في أوكرانيا
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كشفت مصادر عسكرية أمريكية عن عزوف الولايات المتحدة عن إنتاج الطائرات من دون طيار بسبب صعوبة عملها في ساحة المعركة.
وقال ضابط الاستخبارات السابق في البحرية الأمريكية، أوستن غراي، والذي يعمل الآن في مصنع طائرات من دون طيار، إن "الولايات المتحدة لا تنتج كميات كبيرة من الطائرات المسيرة الرخيصة التي تحتاجها أوكرانيا".
وكتب غراي في صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الأحد: "الشركات الأمريكية لا تنتج كميات كبيرة من الطائرات من دون طيار الرخيصة التي تحتاجها القوات الأوكرانية".
وفقًا لغراي، يبلغ السعر المبدئي للطائرات الأمريكية المتقدمة من دون طيار نحو 16000 دولار.
كما يشير غراي إلى أن "عددا من الشركات الأمريكية توقفت عن اختبار الطائرات من دون طيار في أوكرانيا لأنه وبسبب الظروف في ساحة المعركة يصعب عليها العمل بشكل طبيعي".
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في 19 تموز/ يوليو الماضي، أن الولايات المتحدة خصصت حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار لأوكرانيا.
وبحسب بيان صادر
عن الوزارة، فإن "الشريحة الجديدة تشمل أربعة أنظمة صاروخية مضادة للطائرات من طراز "ناسامز"، وقذائف مدفعية، بالإضافة إلى مركبات جوية من دون طيار "فوينيكس غوست" و"سويتش بليد"، ولم يتم تحديد عددها.