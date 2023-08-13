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https://sputnikarabic.ae/20230813/إعلام-بعد-فشل-الهجوم-الأوكراني-الصيفي-الغرب-يعول-على-هجوم-الربيع-1080034752.html
إعلام: بعد فشل الهجوم الأوكراني الصيفي... الغرب يعول على "هجوم الربيع"
إعلام: بعد فشل الهجوم الأوكراني الصيفي... الغرب يعول على "هجوم الربيع"
نقلت وسائل إعلام غربية عن دبلوماسيين، قولهم إن "السياسيين الغربيين بدؤوا التكهن حول استعداد كييف لهجوم محتمل في الربيع المقبل". 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T18:26+0000
2023-08-13T18:26+0000
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الأحد، نقلًا عن دبلوماسيين، أن "المسؤولين من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى عبروا عن أملهم في أن يكون الهجوم المضاد الصيفي (الحالي) للقوات المسلحة الأوكرانية ناجحًا، وأن يساعد في إجبار روسيا على التفاوض بشأن ذلك".وصرّح الرئيس البولندي، أندريه دودا، في 10 أغسطس/ آب الجاري، أن أوكرانيا غير قادرة على اختراق خط الدفاع الروسي وعاجزة عن شن هجومها المضاد.وأشار في حديثه مع صحيفة "واشنطن بوست"، إلى أن "أوكرانيا تفتقر إلى الأسلحة لتغيير ميزان القوى على خط المواجهة".
https://sputnikarabic.ae/20230810/البيت-الأبيض-الهجوم-الأوكراني-المضاد-أبطأ-من-توقعاتنا-ومن-الصعب-استمراره-في-الخريف-1079953699.html
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أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

إعلام: بعد فشل الهجوم الأوكراني الصيفي... الغرب يعول على "هجوم الربيع"

18:26 GMT 13.08.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصوردبابة أوكرانية مدمرة في اتجاه محور أرتيوموفسك
دبابة أوكرانية مدمرة في اتجاه محور أرتيوموفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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نقلت وسائل إعلام غربية عن دبلوماسيين، قولهم إن "السياسيين الغربيين بدؤوا التكهن حول استعداد كييف لهجوم محتمل في الربيع المقبل".
وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الأحد، نقلًا عن دبلوماسيين، أن "المسؤولين من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى عبروا عن أملهم في أن يكون الهجوم المضاد الصيفي (الحالي) للقوات المسلحة الأوكرانية ناجحًا، وأن يساعد في إجبار روسيا على التفاوض بشأن ذلك".

وتشير الصحيفة إلى أن "فرص حدوث ذلك تبدو وهمية الآن".

العثور على مقبرة جماعية لجنود الجيش الأوكراني قرب بلدة ديبالتسيفو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البيت الأبيض: الهجوم الأوكراني المضاد أبطأ من توقعاتنا ومن الصعب استمراره في الخريف
10 أغسطس, 13:33 GMT
وفقًا للصحيفة، بدأ الاستراتيجيون العسكريون والسياسيون في الغرب بالفعل في التفكير في هجوم أوكراني محتمل في ربيع عام 2024.
وصرّح الرئيس البولندي، أندريه دودا، في 10 أغسطس/ آب الجاري، أن أوكرانيا غير قادرة على اختراق خط الدفاع الروسي وعاجزة عن شن هجومها المضاد.

وقال أندريه دودا: "الآن هم (القوات الأوكرانية) غير قادرين على شن هجوم مضاد حاسم ضد القوات الروسية".

وأشار في حديثه مع صحيفة "واشنطن بوست"، إلى أن "أوكرانيا تفتقر إلى الأسلحة لتغيير ميزان القوى على خط المواجهة".
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