https://sputnikarabic.ae/20230813/إعلام-بعد-فشل-الهجوم-الأوكراني-الصيفي-الغرب-يعول-على-هجوم-الربيع-1080034752.html

إعلام: بعد فشل الهجوم الأوكراني الصيفي... الغرب يعول على "هجوم الربيع"

إعلام: بعد فشل الهجوم الأوكراني الصيفي... الغرب يعول على "هجوم الربيع"

نقلت وسائل إعلام غربية عن دبلوماسيين، قولهم إن "السياسيين الغربيين بدؤوا التكهن حول استعداد كييف لهجوم محتمل في الربيع المقبل". 13.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-13T18:26+0000

2023-08-13T18:26+0000

2023-08-13T18:26+0000

أخبار أوكرانيا

رصد عسكري

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وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الأحد، نقلًا عن دبلوماسيين، أن "المسؤولين من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى عبروا عن أملهم في أن يكون الهجوم المضاد الصيفي (الحالي) للقوات المسلحة الأوكرانية ناجحًا، وأن يساعد في إجبار روسيا على التفاوض بشأن ذلك".وصرّح الرئيس البولندي، أندريه دودا، في 10 أغسطس/ آب الجاري، أن أوكرانيا غير قادرة على اختراق خط الدفاع الروسي وعاجزة عن شن هجومها المضاد.وأشار في حديثه مع صحيفة "واشنطن بوست"، إلى أن "أوكرانيا تفتقر إلى الأسلحة لتغيير ميزان القوى على خط المواجهة".

https://sputnikarabic.ae/20230810/البيت-الأبيض-الهجوم-الأوكراني-المضاد-أبطأ-من-توقعاتنا-ومن-الصعب-استمراره-في-الخريف-1079953699.html

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الأخبار

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أخبار أوكرانيا, رصد عسكري