https://sputnikarabic.ae/20230813/العراق-يرفع-الحظر-عن-تطبيق-تلغرام--1080016021.html
العراق يرفع الحظر عن تطبيق "تلغرام"
العراق يرفع الحظر عن تطبيق "تلغرام"
أعلنت وزارة الاتصالات العراقية أنها سترفع الحجب عن تطبيق "تلغرام" في العراق، ابتداء من اليوم الأحد. 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T04:40+0000
2023-08-13T04:40+0000
2023-08-13T04:40+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الوزارة، بيانا قالت فيه إن "هذا القرار يأتي استجابةً لتوجيهات رئيس الوزراء وتعاون الشركة المالكة للتطبيق مع الجهات الأمنية في الكشف عن المسربين لبيانات المواطنين".في السياق ذاته، أعربت الوزارة عن استعداد الشركة للتواصل مع الجهات المختصة، وقد أعلنت عن تسمية قنوات رسمية للتواصل مع العراق، بحسب البيان.وأكّدت الوزارة مجددا أنها لا تعترض على حرية التعبير، ولكنها تؤكد على أهمية احترام الشركات المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي لقوانين البلد وأمنه وحماية بيانات المستخدمين، بحسب البيان.وكانت وزارة الاتصالات العراقية قد كشفت، يوم الأحد الماضي، عن سبب حجب تطبيق "تلغرام"، إذ أوضحت في بيان لها أن "القرار جاء بناء على توجيهات عليا".ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "توجيهات الجهات العليا متعلقة بالأمن الوطني وحفاظا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها خلافًا للقانون".وأوضح البيان أن "المؤسسات العراقية طلبت مرارا، من الشركة المسؤولة عن التطبيق المذكور، التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، مما يشكل خطرا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي، لكن الشركة لم تستجب لأي من تلك الطلبات".
https://sputnikarabic.ae/20230409/الدفاع-السورية-تلغي-حسابها-الرسمي-على-تلغرام-بعد-اختراقه-1075704398.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, منوعات
العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, منوعات
العراق يرفع الحظر عن تطبيق "تلغرام"
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أعلنت وزارة الاتصالات العراقية أنها سترفع الحجب عن تطبيق "تلغرام" في العراق، ابتداء من اليوم الأحد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
"واع" عن الوزارة، بيانا قالت فيه إن "هذا القرار يأتي استجابةً لتوجيهات رئيس الوزراء وتعاون الشركة المالكة للتطبيق مع الجهات الأمنية في الكشف عن المسربين لبيانات المواطنين".
في السياق ذاته، أعربت الوزارة عن استعداد الشركة للتواصل مع الجهات المختصة، وقد أعلنت عن تسمية قنوات رسمية للتواصل مع العراق، بحسب البيان.
وأكّدت الوزارة مجددا أنها لا تعترض على حرية التعبير، ولكنها تؤكد على أهمية احترام الشركات المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي لقوانين البلد وأمنه وحماية بيانات المستخدمين، بحسب البيان.
وكانت وزارة الاتصالات العراقية قد كشفت، يوم الأحد الماضي، عن سبب حجب تطبيق "تلغرام"، إذ أوضحت في بيان لها أن "القرار جاء بناء على توجيهات عليا".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
"واع"، إن "توجيهات الجهات العليا متعلقة بالأمن الوطني وحفاظا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها خلافًا للقانون".
وأوضح البيان أن "المؤسسات العراقية طلبت مرارا، من الشركة المسؤولة عن التطبيق المذكور، التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، مما يشكل خطرا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي، لكن الشركة لم تستجب لأي من تلك الطلبات".