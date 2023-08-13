https://sputnikarabic.ae/20230813/العلماء-الروس-يعالجون-البيانات-المستلمة-من-محطة-لونا--25-القمرية-صورة-1080031873.html
العلماء الروس يعالجون البيانات المستلمة من محطة "لونا- 25" القمرية... صورة
العلماء الروس يعالجون البيانات المستلمة من محطة "لونا- 25" القمرية... صورة
شغل طاقم محطة "لونا- 25"، اليوم الأحد، المعدات العلمية للمركبة التي كانت تطير إلى القمر ونفذت القياسات الأولى. 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T15:42+0000
2023-08-13T15:42+0000
2023-08-13T15:42+0000
روسكوسموس
روسيا
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وبدأ العلماء بمعالجة البيانات التي تم الحصول عليها، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" للصحفيين.وذكرت الوكالة: "اليوم، تم تنفيذ أول تشغيل لمجمع المعدات العلمية الذي طوره معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية في ظروف الرحلات الفضائية".وأوضحت روسكوسموس أن محطة "لونا- 25" الآلية، والتي انطلقت من قاعدة فوستوشني الفضائية في 11 أغسطس/ آب، تواصل رحلتها إلى القمر.وأضافت "روسكوسموس": "تعمل جميع أنظمة المحطة الأوتوماتيكية بشكل طبيعي، والاتصال بها مستقر، وتوازن الطاقة إيجابي".
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسكوسموس, روسيا
العلماء الروس يعالجون البيانات المستلمة من محطة "لونا- 25" القمرية... صورة
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شغل طاقم محطة "لونا- 25"، اليوم الأحد، المعدات العلمية للمركبة التي كانت تطير إلى القمر ونفذت القياسات الأولى.
وبدأ العلماء بمعالجة البيانات التي تم الحصول عليها، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" للصحفيين.
وذكرت الوكالة: "اليوم، تم تنفيذ أول تشغيل لمجمع المعدات العلمية الذي طوره معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية في ظروف الرحلات الفضائية".
وتجدر الإشارة إلى أن معلومات خدمة القياس عن بعد من جميع الأجهزة أظهرت أنها تعمل بشكل طبيعي، تم استلام بيانات القياس الأولى للرحلة إلى القمر، وبدأ الفريق العلمي للمشروع في معالجتها.
وأوضحت روسكوسموس أن محطة "لونا- 25" الآلية، والتي انطلقت من قاعدة فوستوشني الفضائية في 11 أغسطس/ آب، تواصل رحلتها إلى القمر.
وأضافت "روسكوسموس
": "تعمل جميع أنظمة المحطة الأوتوماتيكية بشكل طبيعي، والاتصال بها مستقر، وتوازن الطاقة إيجابي".