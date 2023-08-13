https://sputnikarabic.ae/20230813/باريس-سان-جيرمان-يعلن-عودة-مبابي-لتدريبات-الفريق-1080023202.html
"باريس سان جيرمان" يعلن عودة مبابي لتدريبات الفريق
"باريس سان جيرمان" يعلن عودة مبابي لتدريبات الفريق
أصدر نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي، بيانا رسميا، أكّد فيه عودة النجم الفرنسي كيليان مبابي، إلى تدريبات الفريق الأول، صباح اليوم الأحد. 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T11:07+0000
2023-08-13T11:07+0000
2023-08-13T11:07+0000
مجتمع
رياضة
نادي باريس سان جيرمان
كيليان مبابي
منوعات
الأخبار
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وقال النادي في بيانه: "بعد نقاشات بناءة جدا وإيجابية بين "باريس سان جيرمان" وكيليان مبابي، أعيد اللاعب إلى الفريق الأول من أجل الحصة التمرينية، لهذا الصباح (الأحد)".وكان النادي الباريسي قد استبعد مبابي من تدريبات الفريق الأول، خلال الفترة الماضية، بسبب أزمة تجديد عقده مع الفريق.ورفض مبابي تمديد عقده، لموسم آخر حتى 2025، ليقرر الرحيل في نهاية عقده مع "باريس سان جيرمان"، في العام المقبل.تواجد مبابي برفقة الوافد الجديد عثمان ديمبلي، في المقصورة الرئيسية لملعب "باريس سان جيرمان"، لمتابعة مباراة الفريق الفرنسي أمام "لوريان" في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.وأفادت العديد من التقارير الصحفية الفرنسية، أن عائلة مبابي بدأت المفاوضات مع إدارة "باريس سان جيرمان"، بشأن تجديد عقد اللاعب، خلال الفترة الماضية.
https://sputnikarabic.ae/20230722/باريس-سان-جيرمان-يستبعد-مبابي-من-جولته-الآسيوية-ويقرر-عرضه-للبيع-1079297307.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, نادي باريس سان جيرمان, كيليان مبابي, منوعات, الأخبار
رياضة, نادي باريس سان جيرمان, كيليان مبابي, منوعات, الأخبار
"باريس سان جيرمان" يعلن عودة مبابي لتدريبات الفريق
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أصدر نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي، بيانا رسميا، أكّد فيه عودة النجم الفرنسي كيليان مبابي، إلى تدريبات الفريق الأول، صباح اليوم الأحد.
وقال النادي في بيانه: "بعد نقاشات بناءة جدا وإيجابية بين "باريس سان جيرمان
" وكيليان مبابي، أعيد اللاعب إلى الفريق الأول من أجل الحصة التمرينية، لهذا الصباح (الأحد)".
وكان النادي الباريسي قد استبعد مبابي من تدريبات الفريق الأول، خلال الفترة الماضية، بسبب أزمة تجديد عقده مع الفريق.
ورفض مبابي
تمديد عقده، لموسم آخر حتى 2025، ليقرر الرحيل في نهاية عقده مع "باريس سان جيرمان"، في العام المقبل.
تواجد مبابي برفقة الوافد الجديد عثمان ديمبلي
، في المقصورة الرئيسية لملعب "باريس سان جيرمان"، لمتابعة مباراة الفريق الفرنسي أمام "لوريان" في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.
وأفادت العديد من التقارير الصحفية الفرنسية، أن عائلة مبابي بدأت المفاوضات مع إدارة "باريس سان جيرمان"، بشأن تجديد عقد اللاعب، خلال الفترة الماضية.