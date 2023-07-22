https://sputnikarabic.ae/20230722/باريس-سان-جيرمان-يستبعد-مبابي-من-جولته-الآسيوية-ويقرر-عرضه-للبيع-1079297307.html

باريس سان جيرمان يستبعد مبابي من جولته الآسيوية ويقرر عرضه للبيع

باريس سان جيرمان يستبعد مبابي من جولته الآسيوية ويقرر عرضه للبيع

أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم السبت، "استبعاد مهاجمه كيليان مبابي من جولته الآسيوية إلى كوريا الجنوبية واليابان". 22.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-22T09:34+0000

2023-07-22T09:34+0000

2023-07-22T09:34+0000

نادي باريس سان جيرمان

كيليان مبابي

منوعات

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رياضة

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ووفقا للصحفي فابريتسيو رومانو، فقد "وضع باريس سان جرمان كيليان مبابي للبيع ابتداء من السبت"، مؤكدا أن النادي الفرنسي سيسمع لجميع العروض المقدمة، وسيستعد للموسم المقبل دون كيليان مبابي.من جهتها، قالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن "نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قرر بيع كيليان مبابي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".وأضاف الصحيفة، في تقرير لها، أن "إدارة باريس سان جيرمان استقرت على عرض كيليان مبابي للبيع، والاستعداد لتلقي عروض رسمية، اعتبارا من 31 يوليو/ تموز الجاري"، مشيرة أن النادي الفرنسي يستعد للتخلي عن خدمات مبابي، مقابل سعر أعلى من 100 مليون يورو، وأقل بكثير من 180 مليون يورو.وكان الفرنسي كيليان مبابي، قد أكد أنه لا يعرف ما ينقص الفريق الفرنسي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أنه "لا يشعر بالخوف من الفشل".وقال مبابي، في حوار مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لقد فعلنا ما في وسعنا كلاعبين للفوز بدوري الأبطال، عليك التحدث إلى الأشخاص الذين يشكلون الفريق والذين ينظمون الفريق والذين يبنون هذا النادي"، مضيفا: "أعتقد أن اللعب في باريس سان جيرمان لا يساعد كثيرًا لأنه فريق منقسم".يذكر أن مبابي قد أعلن رفضه تمديد عقده مع بطل الدوري الفرنسي حتى 2025، مُفضلًا الرحيل عن النادي مجانًا، في نهاية الموسم المقبل.وفي المقابل، خيّرت إدارة باريس سان جيرمان لاعبها المتألق بين التمديد لعام إضافي أو الرحيل الصيف الحالي، لتجنب رحيله دون مقابل بعد نهاية عقده صيف 2024.وكانت تقارير إعلامية قد قالت، الشهر الماضي، إن "مبابي أبلغ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، باستعداده للضغط على ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، من أجل السماح له بالرحيل هذا الصيف".وكان رد بيريز عليه بأنه "مستعد للتوقيع معه فورًا، إذا حصل على موافقة بالرحيل من باريس سان جيرمان".

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نادي باريس سان جيرمان, كيليان مبابي, منوعات, أخبار نادي ريال مدريد, رياضة