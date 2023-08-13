https://sputnikarabic.ae/20230813/جنرال-أمريكي-يحذر-من-تحرك-عسكري-روسي-كفيل-بقلب-الطاولة-على-كييف-1080035001.html
جنرال أمريكي يحذر من تحرك عسكري روسي كفيل "بقلب الطاولة" على كييف
جنرال أمريكي يحذر من تحرك عسكري روسي كفيل "بقلب الطاولة" على كييف
كشف الكولونيل المتقاعد في مشاة البحرية الأمريكية، مارك كانشيان، أن الهجوم الناجح للجيش الروسي في منطقة خاركوف، على خلفية الأعمال الفاشلة للقوات المسلحة... 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T18:39+0000
2023-08-13T18:39+0000
2023-08-13T18:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقال الخبير في مقابلة مع صحيفة "ذا هيل": "هذا يستحق الاهتمام إذا نجح الروس هنا، فسيكون ذلك حدثًا مهمًا".واختتم كانشيان: "سيكون هذا أكبر فشل على خلفية الهجوم المضاد المجمد للقوات الأوكرانية".نقلت وسائل إعلام غربية، عن دبلوماسيين، قولهم إن "السياسيين الغربيين بدؤوا التكهن حول استعداد كييف لهجوم محتمل في الربيع المقبل".وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الأحد، نقلًا عن دبلوماسيين، أن "المسؤولين من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى عبروا عن أملهم في أن يكون الهجوم المضاد الصيفي (الحالي) للقوات المسلحة الأوكرانية ناجحًا، وأن يساعد في إجبار روسيا على التفاوض بشأن ذلك".وفقًا للصحيفة، بدأ الاستراتيجيون العسكريون والسياسيون في الغرب بالفعل في التفكير في هجوم أوكراني محتمل في ربيع عام 2024.
https://sputnikarabic.ae/20230813/إعلام-أمريكا-لا-تنتج-مسيرات-خفيفة-لقلة-حيلتها-في-أوكرانيا-1080034186.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, رصد عسكري
جنرال أمريكي يحذر من تحرك عسكري روسي كفيل "بقلب الطاولة" على كييف
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كشف الكولونيل المتقاعد في مشاة البحرية الأمريكية، مارك كانشيان، أن الهجوم الناجح للجيش الروسي في منطقة خاركوف، على خلفية الأعمال الفاشلة للقوات المسلحة الأوكرانية في زابوروجيه سيكون بمثابة "ضربة مروعة لكييف".
وقال الخبير في مقابلة مع صحيفة "ذا هيل
": "هذا يستحق الاهتمام إذا نجح الروس هنا، فسيكون ذلك حدثًا مهمًا".
في رأيه، سيصبح تحرير روسيا للأراضي بالقرب من خاركوف مشكلة خطيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، وسيخيب آمال الحلفاء الغربيين لكييف.
واختتم كانشيان: "سيكون هذا أكبر فشل على خلفية الهجوم المضاد المجمد للقوات الأوكرانية".
نقلت وسائل إعلام غربية، عن دبلوماسيين، قولهم إن "السياسيين الغربيين بدؤوا التكهن حول استعداد كييف لهجوم محتمل في الربيع المقبل".
وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الأحد، نقلًا عن دبلوماسيين، أن "المسؤولين من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى عبروا عن أملهم في أن يكون الهجوم المضاد الصيفي (الحالي) للقوات المسلحة الأوكرانية ناجحًا، وأن يساعد في إجبار روسيا على التفاوض بشأن ذلك".
وتشير الصحيفة إلى أن "فرص حدوث ذلك تبدو وهمية الآن".
وفقًا للصحيفة،
بدأ الاستراتيجيون العسكريون والسياسيون في الغرب بالفعل في التفكير في هجوم أوكراني محتمل في ربيع عام 2024.