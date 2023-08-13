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https://sputnikarabic.ae/20230813/صحيفة-نيمار-يوافق-على-الانتقال-إلى-الهلال-السعودي-براتب-160-مليون-يورو-1080033836.html
صحيفة: نيمار يوافق على الانتقال إلى الهلال السعودي براتب 160 مليون يورو
صحيفة: نيمار يوافق على الانتقال إلى الهلال السعودي براتب 160 مليون يورو
أكدت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأحد، أن "الهلال السعودي توصل لاتفاق مع اللاعب البرازيلي نيمار، مهاجم باريس سان جيرمان، للتعاقد معه لمدة عامين". 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T16:48+0000
2023-08-13T16:48+0000
مجتمع
نادي باريس سان جيرمان
أخبار نادي الهلال السعودي
كيليان مبابي
رياضة
منوعات
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وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية اليومية، إن "النادي السعودي يناقش مع باريس سان جيرمان شروط انتقال نيمار لقطب الرياض"، مشيرة أن راتب اللاعب البرازيلي سيكون 160 مليون يورو خلال الموسمين.وكان موقع "جول" قد أفاد في وقت سابق اليوم، بأن "نادي الهلال السعودي قدم عرضا ضخما لنيمار، أمس السبت، وقد تم قبوله الآن، بحسب الموقع.وأضاف الموقع أنه "رغم ذلك، فإن نيمار (31 عاما) لم يمنح الصفقة "الضوء الأخضر" بعد، على الرغم من أن المفاوضات بين ممثليه والنادي في مرحلة متقدمة".وانضم الدولي البرازيلي نيمار، إلى نادي باريس سان جيرمان مقابل 241 مليون دولار، قادما من نادي برشلونة في 2017.وتأتي محاولات نادي الهلال السعودي المزعومة لضم نيمار، بعد أن كشفت تقارير أن الفرنسي في نادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، رفض الاجتماع مع ممثلي نادي الهلال السعودي، في العاصمة الفرنسية باريس.
https://sputnikarabic.ae/20230813/نيمار-قد-يغادر-باريس-سان-جيرمان-بعد-تلقيه-عرضا-سعوديا-ضخما-1080026743.html
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نادي باريس سان جيرمان, أخبار نادي الهلال السعودي, كيليان مبابي, رياضة, منوعات
نادي باريس سان جيرمان, أخبار نادي الهلال السعودي, كيليان مبابي, رياضة, منوعات

صحيفة: نيمار يوافق على الانتقال إلى الهلال السعودي براتب 160 مليون يورو

16:48 GMT 13.08.2023
© AFP 2023 / FRANCK FIFEنيمار
نيمار - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
© AFP 2023 / FRANCK FIFE
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أكدت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأحد، أن "الهلال السعودي توصل لاتفاق مع اللاعب البرازيلي نيمار، مهاجم باريس سان جيرمان، للتعاقد معه لمدة عامين".
وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية اليومية، إن "النادي السعودي يناقش مع باريس سان جيرمان شروط انتقال نيمار لقطب الرياض"، مشيرة أن راتب اللاعب البرازيلي سيكون 160 مليون يورو خلال الموسمين.
وكان موقع "جول" قد أفاد في وقت سابق اليوم، بأن "نادي الهلال السعودي قدم عرضا ضخما لنيمار، أمس السبت، وقد تم قبوله الآن، بحسب الموقع.
نيمار - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
مجتمع
نيمار قد يغادر "باريس سان جيرمان" بعد تلقيه عرضا سعوديا "ضخما"
12:27 GMT
وأضاف الموقع أنه "رغم ذلك، فإن نيمار (31 عاما) لم يمنح الصفقة "الضوء الأخضر" بعد، على الرغم من أن المفاوضات بين ممثليه والنادي في مرحلة متقدمة".
وانضم الدولي البرازيلي نيمار، إلى نادي باريس سان جيرمان مقابل 241 مليون دولار، قادما من نادي برشلونة في 2017.
وتأتي محاولات نادي الهلال السعودي المزعومة لضم نيمار، بعد أن كشفت تقارير أن الفرنسي في نادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، رفض الاجتماع مع ممثلي نادي الهلال السعودي، في العاصمة الفرنسية باريس.
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