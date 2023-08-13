https://sputnikarabic.ae/20230813/نيمار-قد-يغادر-باريس-سان-جيرمان-بعد-تلقيه-عرضا-سعوديا-ضخما-1080026743.html
نيمار قد يغادر "باريس سان جيرمان" بعد تلقيه عرضا سعوديا "ضخما"
نيمار قد يغادر "باريس سان جيرمان" بعد تلقيه عرضا سعوديا "ضخما"
كشفت تقارير، اليوم الأحد، أن لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا، قد يغادر ناديه "باريس سان جيرمان"، بعد تلقيه عرضا من السعودية. 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T12:27+0000
2023-08-13T12:27+0000
2023-08-13T12:27+0000
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وأفاد موقع "جول"، اليوم الأحد، أن نادي "الهلال" السعودي قدم عرضا "ضخما" لنيمار، أمس السبت، وقد تم قبوله الآن، بحسب الموقع.وأضاف الموقع أنه "رغم ذلك، فإن نيمار (31 عاما) لم يمنح الصفقة "الضوء الأخضر" بعد، على الرغم من أن المفاوضات بين ممثليه والنادي في مرحلة متقدمة".وانضم الدولي البرازيلي نيمار، إلى نادي "باريس سان جيرمان" مقابل 241 مليون دولار، قادما من نادي "برشلونة" في 2017.وتأتي محاولات نادي "الهلال" السعودي المزعومة لضم نيمار، بعد أن كشفت تقارير أن الفرنسي في نادي "باريس سان جيرمان"، كيليان مبابي، رفض الاجتماع مع ممثلي نادي الهلال السعودي، في العاصمة الفرنسية باريس.يشار إلى أنه ي شهر يونيو/ حزيران الماضي، أعلن "اتحاد جدة" السعودي، ضم النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد السابق، لمدة 3 سنوات.وكان "ريال مدريد" الإسباني قد أعلن رحيل كريم بنزيما، عن صفوف الفريق، بنهاية الموسم الجاري، بعد 14 موسمًا قضاها مع الفريق الملكي.
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أخبار نادي الهلال السعودي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار نادي الهلال السعودي, نادي باريس سان جيرمان, رياضة, الأخبار
أخبار نادي الهلال السعودي, نادي باريس سان جيرمان, رياضة, الأخبار
نيمار قد يغادر "باريس سان جيرمان" بعد تلقيه عرضا سعوديا "ضخما"
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كشفت تقارير، اليوم الأحد، أن لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا، قد يغادر ناديه "باريس سان جيرمان"، بعد تلقيه عرضا من السعودية.
وأفاد موقع
"جول"، اليوم الأحد، أن نادي "الهلال" السعودي قدم عرضا "ضخما" لنيمار، أمس السبت، وقد تم قبوله الآن، بحسب الموقع.
وأضاف الموقع أنه "رغم ذلك، فإن نيمار (31 عاما) لم يمنح الصفقة "الضوء الأخضر" بعد، على الرغم من أن المفاوضات بين ممثليه والنادي في مرحلة متقدمة".
وانضم الدولي البرازيلي نيمار، إلى نادي "باريس سان جيرمان" مقابل 241 مليون دولار، قادما من نادي "برشلونة" في 2017.
وتأتي محاولات نادي "الهلال" السعودي المزعومة لضم نيمار، بعد أن كشفت تقارير أن الفرنسي في نادي "باريس سان جيرمان"، كيليان مبابي، رفض الاجتماع مع ممثلي نادي الهلال السعودي، في العاصمة الفرنسية باريس.
يشار إلى أنه ي شهر يونيو/ حزيران الماضي، أعلن "اتحاد جدة" السعودي، ضم النجم الفرنسي كريم بنزيما،
لاعب ريال مدريد السابق، لمدة 3 سنوات.
وكان "ريال مدريد
" الإسباني قد أعلن رحيل كريم بنزيما، عن صفوف الفريق، بنهاية الموسم الجاري، بعد 14 موسمًا قضاها مع الفريق الملكي.