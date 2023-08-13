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https://sputnikarabic.ae/20230813/ماني-يحرج-مشجعا-ردد-اسم-صلاح-أمامه-لا-يمتلك-كأس-أفريقيا-فيديو-1080021318.html
ماني يحرج مشجعا ردد اسم صلاح أمامه: لا يمتلك كأس أفريقيا... فيديو
ماني يحرج مشجعا ردد اسم صلاح أمامه: لا يمتلك كأس أفريقيا... فيديو
أحرج لاعب نادي "النصر" السعودي الدولي السنغالي ساديو ماني، أحد المشجعين بعدما ردد اسم النجم المصري محمد صلاح، جناح نادي "ليفربول"، خلال احتفاله بعد حصوله على... 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T09:32+0000
2023-08-13T09:37+0000
مجتمع
رياضة
منوعات
ساديو ماني
اللاعب محمد صلاح
نادي النصر السعودي
ليفربول
الأخبار
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وأثناء احتفال ماني ردد أحد المشجعين اسم محمد صلاح، ليقوم النجم السنغالي بالرد عليه وهو يضحك، قائلًا: "محمد صلاح؟ لا يمتلك كأس أفريقيا، السنغال لديها كأس أفريقيا".وكانت السنغال قد توجت بلقب كأس أمم أفريقيا بعد الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح، في فبراير/ شباط 2022.ولعب ماني ومحمد صلاح، سويًا في نادي "ليفربول" وحقق الثنائي نجاحا مبهرا قبل أن ينتقل النجم السنغالي إلى نادي "بايرن ميونخ" ثم إلى "النصر" السعودي.واحتفل ساديو ماني، بلقبه الأول مع "النصر" السعودي بعد تتويجه بكأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية 2023)، عقب الفوز على "الهلال" بنتيجة 2-1.
https://sputnikarabic.ae/20230813/مشاجرة-بالأيدي-بين-لاعبي-النصر-والهلال-عقب-نهائي-البطولة-العربية-فيديو-1080020868.html
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رياضة, منوعات, ساديو ماني, اللاعب محمد صلاح, نادي النصر السعودي, ليفربول, الأخبار
رياضة, منوعات, ساديو ماني, اللاعب محمد صلاح, نادي النصر السعودي, ليفربول, الأخبار

ماني يحرج مشجعا ردد اسم صلاح أمامه: لا يمتلك كأس أفريقيا... فيديو

09:32 GMT 13.08.2023 (تم التحديث: 09:37 GMT 13.08.2023)
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI محمد صلاح وساديو ماني
 محمد صلاح وساديو ماني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
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أحرج لاعب نادي "النصر" السعودي الدولي السنغالي ساديو ماني، أحد المشجعين بعدما ردد اسم النجم المصري محمد صلاح، جناح نادي "ليفربول"، خلال احتفاله بعد حصوله على لقب البطولة العربية 2023.
وأثناء احتفال ماني ردد أحد المشجعين اسم محمد صلاح، ليقوم النجم السنغالي بالرد عليه وهو يضحك، قائلًا: "محمد صلاح؟ لا يمتلك كأس أفريقيا، السنغال لديها كأس أفريقيا".
وكانت السنغال قد توجت بلقب كأس أمم أفريقيا بعد الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح، في فبراير/ شباط 2022.
ولعب ماني ومحمد صلاح، سويًا في نادي "ليفربول" وحقق الثنائي نجاحا مبهرا قبل أن ينتقل النجم السنغالي إلى نادي "بايرن ميونخ" ثم إلى "النصر" السعودي.
واحتفل ساديو ماني، بلقبه الأول مع "النصر" السعودي بعد تتويجه بكأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية 2023)، عقب الفوز على "الهلال" بنتيجة 2-1.
كريستيانو رونالدو مرتديا قميص نادي النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
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