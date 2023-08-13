https://sputnikarabic.ae/20230813/مقتل-وإصابة-4-جنود-يمنيين-إثر-مواجهات-مع-أنصار-الله-في-محافظة-أبين-1080036885.html

مقتل وإصابة 4 جنود يمنيين إثر مواجهات مع "أنصار الله" في محافظة أبين

مقتل وإصابة 4 جنود يمنيين إثر مواجهات مع "أنصار الله" في محافظة أبين

شهدت محافظة أبين جنوب اليمن، مواجهات، مساء الأحد، بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله"، أسفرت عن سقوط أربعة جنود يمنيين بين قتيل وجريح. 13.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-13T23:28+0000

2023-08-13T23:28+0000

2023-08-13T23:28+0000

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القاهرة- سبوتنيك. ووفقا لمصدر عسكري يمني، جرت المواجهات في جبهة الحلحل بمديرية لودر شمال شرقي أبين، حيث تصدت وحدات من الجيش المدعومة بالمقاومة الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي لهجوم جماعة "أنصار الله".وكانت الجماعة تحاول التقدم نحو مركز المديرية المجاورة لمحافظة البيضاء، فيما تمكنت قوات الجيش اليمني والمقاومة الجنوبية من صدها، واستخدمت أسلحة متوسطة وثقيلة خلال المواجهات. أسفرت المواجهات عن مقتل جنديين من اللواءين 89 مشاة و115 مشاة، وإصابة اثنين آخرين، بينما سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف جماعة "أنصار الله".وتتخذ جماعة "أنصار الله" من محافظة البيضاء الاستراتيجية التي استكملت السيطرة عليها في سبتمبر/ أيلول 2021، منطلقا لشن هجمات على محافظة أبين التي يبعد مركزها مدينة زُنجبار عن العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن نحو 60 كم.وفي 10 يوليو/ تموز الماضي، دعا المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي، أطراف الصراع في اليمن إلى "وقف الأعمال العسكرية والخطابات الاستفزازية التي تنذر بمزيد من التصعيد"، مؤكداً أن "شرارات العنف المستمرة بالإضافة إلى التهديدات العلنية بالعودة إلى القتال واسع النطاق تؤدي إلى زيادة التوترات".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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