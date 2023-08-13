https://sputnikarabic.ae/20230813/وفد-من-نيجيريا-يصل-النيجر-ويجتمع-بقائد-الانقلاب-1080018564.html

وفد من نيجيريا يصل النيجر ويجتمع بقائد الانقلاب

وفد من نيجيريا يصل النيجر ويجتمع بقائد الانقلاب

التقى رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني، في العاصمة نيامي، مع وفد من العلماء ورؤساء المؤسسات الدينية من نيجيريا. 13.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-13T07:47+0000

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وحسبما أوردت قناة "RTN"، طالب قائد الانقلاب الجنرال تياني، الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، خلال الاجتماع برفع العقوبات، التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) على النيجر، بحسب القناة.ونقلت القناة عن رئيس وزراء النيجر الجديد الأمين زين، قوله إن "رئيس الدولة طلب منهم (الزعماء الدينيين) شرح كل ما نود رؤيته في الأيام المقبلة، أي إلغاء هذه الإجراءات غير الإنسانية ... غير المقبولة".وأضاف زين أن "السلطات الجديدة في النيجر منفتحة على جهود الوساطة لإنهاء الأزمة في البلاد".وكانت "إيكواس" قد أعلنت، في وقت سابق، تعليق المساعدات المالية للنيجر، وكذلك فرض حظر سفر وتجميد أصول المتمردين وعائلاتهم وأي شخص يوافق على "المشاركة في المؤسسات" التي أنشأتها.كما تم إغلاق الحدود وتعليق المعاملات التجارية والمالية بين دول المجموعة والنيجر.يذكر أنه، في نهاية يوليو/ تموز الماضي، أطاح جيش النيجر بالرئيس محمد بازوم، واعتقلوه، موضحين أنهم قرروا وضع حد للنظام الحالي، بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.ونصّب الجنرال عبد الرحمن تياني، نفسه رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي النيجري.وفي وقت سابق، صرّح الرئيس النيجيري ورئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، بولا أحمد تينوبو، بأن كل الخيارات مطروحة على الطاولة فيما يتعلق بأزمة النيجر، بما في ذلك استخدام القوة كحل أخير، حسب قوله.

https://sputnikarabic.ae/20230813/الاتحاد-الأوروبي-يعلن-عن-استعداده-لفرض-عقوبات-على-النيجر-1080014644.html

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