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الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده لفرض عقوبات على النيجر
الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده لفرض عقوبات على النيجر
أبدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، استعداده لفرض عقوبات على النيجر، وذلك دعما لجهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" لاستعادة الديمقراطية. 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T00:34+0000
2023-08-13T00:35+0000
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بروكسل - سبوتنيك. وجاء في بيان نشره الاتحاد الأوروبي إن "الاتحاد يدعم بشكل كامل جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" وهو مستعد لدعمها بفرض عقوبات فردية".ودان الاتحاد الاعتقال غير القانوني للرئيس محمد بازوم وعائلته، ويعرب عن قلقه من تدهور ظروف اعتقاله ويدعو إلى الإفراج عنه.و جدد الاتحاد الأوروبي دعوته للعودة إلى النظام الدستوري، ويرحب بقرارات رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ويكرر عزمه على البحث عن سبل دبلوماسية للخروج من الأزمة".يذكر ان عسكريين في جيش النيجر كانوا قد أعلنوا، يوم الخميس 27 يوليو/ تموز الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجوال؛ موضحين أنهم قرروا وضع حد للنظام الحالي، بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.وأعلن رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، عمر علي توراي، الخميس الماضي، أن المجموعة وجهت رؤساء أركان الدفاع بدولها، بتفعيل قوات الاحتياطي بها بشكل فوري، وذلك وسط حالة عدم اليقين بشأن الوضع في النيجر في أعقاب التمرد العسكري الأخير.كما أعلنت "إيكواس" فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولة أمام النيجر، وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية تولي عسكريين السلطة، وعزل رئيس البلاد محمد بازوم.
https://sputnikarabic.ae/20230812/وزير-خارجية-النيجر-خيار-إيكواس-العسكري-عملية-ضد-محتجزي-الرهائن-1080002995.html
https://sputnikarabic.ae/20230812/بوركينا-فاسو-توقف-بث-محطة-إذاعية-انتقدت-المجلس-العسكري-في-النيجر-1080003155.html
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الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده لفرض عقوبات على النيجر

00:34 GMT 13.08.2023 (تم التحديث: 00:35 GMT 13.08.2023)
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNAND الاتحاد الأوروبي، 2017
 الاتحاد الأوروبي، 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNAND
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أبدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، استعداده لفرض عقوبات على النيجر، وذلك دعما لجهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" لاستعادة الديمقراطية.
بروكسل - سبوتنيك. وجاء في بيان نشره الاتحاد الأوروبي إن "الاتحاد يدعم بشكل كامل جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" وهو مستعد لدعمها بفرض عقوبات فردية".
ودان الاتحاد الاعتقال غير القانوني للرئيس محمد بازوم وعائلته، ويعرب عن قلقه من تدهور ظروف اعتقاله ويدعو إلى الإفراج عنه.
الوضع في النيجر - قوات الدرك النيجيري يوفر الأمن في المنطقة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2023
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و جدد الاتحاد الأوروبي دعوته للعودة إلى النظام الدستوري، ويرحب بقرارات رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ويكرر عزمه على البحث عن سبل دبلوماسية للخروج من الأزمة".
يذكر ان عسكريين في جيش النيجر كانوا قد أعلنوا، يوم الخميس 27 يوليو/ تموز الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجوال؛ موضحين أنهم قرروا وضع حد للنظام الحالي، بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.
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أمس, 10:04 GMT
وأعلن رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، عمر علي توراي، الخميس الماضي، أن المجموعة وجهت رؤساء أركان الدفاع بدولها، بتفعيل قوات الاحتياطي بها بشكل فوري، وذلك وسط حالة عدم اليقين بشأن الوضع في النيجر في أعقاب التمرد العسكري الأخير.
كما أعلنت "إيكواس" فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولة أمام النيجر، وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية تولي عسكريين السلطة، وعزل رئيس البلاد محمد بازوم.
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