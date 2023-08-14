https://sputnikarabic.ae/20230814/البرهان-السودان-يواجه-أكبر-مؤامرة-في-تاريخه-وحميدتي-يرغب-في-الهيمنة-على-مقدرات-البلاد-1080043776.html

البرهان: السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه وحميدتي يرغب في الهيمنة على مقدرات البلاد

البرهان: السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه وحميدتي يرغب في الهيمنة على مقدرات البلاد

أكّد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة السودانية تحاول الوصول إلى صيغة سياسية عادلة ومقبولة وصولا إلى... 14.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-14T08:44+0000

2023-08-14T08:44+0000

2023-08-14T08:44+0000

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وأشار البرهان في كلمة له، بمناسبة العيد الـ69 للقوات المسلحة السودانية، إلى أن "السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه الحديث، والتي تستهدف كيان وهوية وتراث ومصير شعبنا، الذي ظل منذ صبيحة 15 أبريل(نيسان الماضي)، يواجه أبشع فصول الإرهاب وجرائم الحرب على أيدي ميلشيا المتمرد الخائن (محمد حمدان دقلو) حميدتي وأعوانه".واتهم البرهان حميدتي وأعوانه بأنهموتابع: "استمرت محاولاتهم المستميتة منذ فجر التغيير، في 2019، مستغلين ثورة الشعب ثورة ديسمبر( كانون الأول) المجيدة في التمكين وتمرير مشروع قائد الميلشيا الخاص، الذي يقوم على نشر الفوضى واختلاق الأزمات الأمنية والاقتصادية واستثمار التجاذبات السياسية، للرجوع بالبلاد إلى عهود ما قبل الدولة الحديثة، وليقيم على أنقاض وأشلاء البلاد وشعبها وقواتها المسلحة مملكته الخاصة تحت زيف شعارات استعادة الديمقراطية والحكم المدني، هذه الشعارات التي عايش زيفها شعبنا بأكمله على مدى، الشهور الماضية، نهبا للممتلكات وقتلا وتنكيلا بالأنفس بلا تمييز".وأضاف قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، في كلمته على "التأكيد للسودانيين وللعالم أن القوات المسلحة ستظل كعهدها على مدي تاريخها الذي يقترب من المائة عام بأننا سنظل قوات محترفة تقف مع خيارات شعبنا العظيم وحقه المشروع في دولة القانون والديمقراطية والمؤسسات، دولة الحرية والسلام والعدالة التي يحلم بها شباب بلادي بعد توافق نتفادى فيه كل تجاوزات وأخطاء، ما قبل 15 أبريل 2023، لنصل إلى صيغة سياسية محكمة وعادلة ومقبولة لدى شعبنا تصل بالبلاد إلى محطة الانتخابات، التي يختار فيها من يحكمه بجدارة واستحقاق، وحينها ستجدون قواتكم المسلحة إلى جانبكم ثم لتمضي في أداء واجبها الوطني المقدس في حماية الأرض والعرض ومواصلة مسيرة التحديث والتطوير، جيشا واحدا موحدا خاليا من أي تشوهات تهدد الأمن الوطني السوداني مستقبلا".وتتواصل، منذ أكثر من 3 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار