https://sputnikarabic.ae/20230814/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-الولايات-المتحدة--ترفض-إصدار-التأشيرات-للروس-لمنعهم-من-حضور-منتدى-إيبك-1080084966.html
السفير الروسي لدى واشنطن: الولايات المتحدة ترفض إصدار التأشيرات للروس لمنعهم من حضور منتدى "إيبك"
السفير الروسي لدى واشنطن: الولايات المتحدة ترفض إصدار التأشيرات للروس لمنعهم من حضور منتدى "إيبك"
أعلن السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تستغل رئاستها لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ لمنع مشاركة روسيا... 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T23:09+0000
2023-08-14T23:09+0000
2023-08-14T23:10+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف للصحفيين: "في سياق التعاون في إطار منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، فإن الصورة سلبية للغاية. نلاحظ الرفض المطلق لأنشطة واشنطن بصفتها الرئيس الحالي لهذه المنصة متعددة الأطراف والموثوقة كجزء من السلسلة الثالثة من الأحداث التي عقدها كبار مسؤولي المنتدى في سياتل".وأضاف أنطونوف، أن الولايات المتحدة تحاول تسييس النقاشات من خلال إدراج الموضوعات غير الأساسية على جدول الأعمال، وتحاول كذلك الإساءة بشكل صارخ إلى وضع البلد المضيف، من خلال عرقلة المشاركة الروسية في فعاليات المنتدى، ورفض إصدار التأشيرات لدخول ممثلي العديد من الوزارات والإدارات الروسية، وكذلك عرقلة وصولهم إلى الفعاليات التي تُعقد عبر تقنية الاتصال المرئي.وأوضح أنطونوف أن السفارة الروسية تقدم أقصى قدر من المساعدة عبر إرسال دبلوماسييها إلى سياتل لحضور المناقشات المهمة في ظل غياب المسؤولين الروس من الوزارات والإدارات المعنية.وأعرب أنطونوف عن قلقه الشديد فيما يتعلق بقمة "إيبك" القادمة المقرر عقدها في سان فرانسيسكو في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، داعيا الولايات المتحدة إلى إصدار جميع التأشيرات المطلوبة في الوقت المحدد.
https://sputnikarabic.ae/20221119/بيلوسوف-كلمة-الولايات-المتحدة-خلال-قمة-أبيك-لم-تذكر-روسيا-أو-تهاجمها-1070322732.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, قمة أبيك
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, قمة أبيك
السفير الروسي لدى واشنطن: الولايات المتحدة ترفض إصدار التأشيرات للروس لمنعهم من حضور منتدى "إيبك"
23:09 GMT 14.08.2023 (تم التحديث: 23:10 GMT 14.08.2023) تابعنا عبر
أعلن السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تستغل رئاستها لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ لمنع مشاركة روسيا في المنتدى عبر رفضها منح التأشيرات للمسؤولين الروس وعرقلة الوصول إلى الفعاليات التي تُعقد عبر تقنية الاتصال المرئي.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال أنطونوف للصحفيين: "في سياق التعاون في إطار منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، فإن الصورة سلبية للغاية. نلاحظ الرفض المطلق لأنشطة واشنطن بصفتها الرئيس الحالي لهذه المنصة متعددة الأطراف والموثوقة كجزء من السلسلة الثالثة من الأحداث التي عقدها كبار مسؤولي المنتدى في سياتل".
19 نوفمبر 2022, 08:44 GMT
وأضاف أنطونوف، أن الولايات المتحدة تحاول تسييس النقاشات من خلال إدراج الموضوعات غير الأساسية على جدول الأعمال، وتحاول كذلك الإساءة بشكل صارخ إلى وضع البلد المضيف، من خلال عرقلة المشاركة الروسية في فعاليات المنتدى، ورفض إصدار التأشيرات لدخول ممثلي العديد من الوزارات والإدارات الروسية، وكذلك عرقلة وصولهم إلى الفعاليات التي تُعقد عبر تقنية الاتصال المرئي.
وأوضح أنطونوف أن السفارة الروسية تقدم أقصى قدر من المساعدة عبر إرسال دبلوماسييها إلى سياتل لحضور المناقشات المهمة في ظل غياب المسؤولين الروس من الوزارات والإدارات المعنية.
وأعرب أنطونوف عن قلقه الشديد فيما يتعلق بقمة "إيبك"
القادمة المقرر عقدها في سان فرانسيسكو في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، داعيا الولايات المتحدة إلى إصدار جميع التأشيرات المطلوبة في الوقت المحدد.