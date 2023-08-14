https://sputnikarabic.ae/20230814/السودان-إسقاط-طائرة-حربية-تابعة-للجيش-السوداني-1080083956.html
السودان... إسقاط طائرة حربية تابعة للجيش السوداني
السودان... إسقاط طائرة حربية تابعة للجيش السوداني
أعلنت قوات الدعم السريع أنها أسقطت طائرة حربية تابعة للجيش السوداني، في مدينة بحري شمالي العاصمة. 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T20:37+0000
2023-08-14T20:37+0000
2023-08-14T20:37+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار السودان اليوم
اتفاق السودان
المجلس السيادي في السودان
الفترة الانتقالية في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103733/65/1037336565_9:0:535:296_1920x0_80_0_0_b2e984e6e23b7cdde78dc9847ac69c71.jpg
الخرطوم - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن قوات الدعم السريع، اليوم الاثنين، إن "الطائرة الحربية التي تم إسقاطها من طراز سوخوي"، وأنها "تابعة لميليشيا الانقلابيين (الجيش) وفلول النظام البائد".وقال شهود عيان لوكالة "سبوتنيك"، إن "اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع وقعت، أمس الأحد، في محيط سلاح المدرعات جنوبي العاصمة الخرطوم، وأضافوا أن "الجيش السوداني قصف بالمدفعية موقعا لقوات الدعم السريع في مدينة أم درمان في ولاية الخرطوم".كما استمر القتال في ولاية جنوب دارفور، لليوم الرابع على التوالي، في مدينة نيالا عاصمة الولاية.وتتواصل، منذ أكثر من 3 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20230813/قوات-الدعم-السريع-مقتل-أكثر-من-50-مدنيا-جراء-قصف-الجيش-السوداني-على-الخرطوم-ودارفور-1080032208.html
https://sputnikarabic.ae/20230814/الحرية-والتغيير-تعلن-تفاصيل-اجتماعها-في-إثيوبيا-لإنهاء-الحرب-في-السودان-1080064279.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103733/65/1037336565_74:0:469:296_1920x0_80_0_0_0db54cd00e6b03cde6673ed8512ec56e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني
السودان... إسقاط طائرة حربية تابعة للجيش السوداني
تابعنا عبر
أعلنت قوات الدعم السريع أنها أسقطت طائرة حربية تابعة للجيش السوداني، في مدينة بحري شمالي العاصمة.
الخرطوم - سبوتنيك
. وقال بيان صادر عن قوات الدعم السريع، اليوم الاثنين، إن "الطائرة الحربية التي تم إسقاطها من طراز سوخوي"، وأنها "تابعة لميليشيا الانقلابيين (الجيش) وفلول النظام البائد".
وقال شهود عيان لوكالة "سبوتنيك"، إن "اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع وقعت، أمس الأحد، في محيط سلاح المدرعات جنوبي العاصمة الخرطوم، وأضافوا أن "الجيش السوداني
قصف بالمدفعية موقعا لقوات الدعم السريع في مدينة أم درمان في ولاية الخرطوم".
كما استمر القتال في ولاية جنوب دارفور، لليوم الرابع على التوالي، في مدينة نيالا عاصمة الولاية.
وتتواصل، منذ أكثر من 3 أشهر، اشتباكات عنيفة
وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع
محمد حمدان دقلو، للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.