https://sputnikarabic.ae/20230814/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-41-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1080085095.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 41 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 41 مرة خلال اليوم الماضي
شنت القوات الأوكرانية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 41 هجومًا على أراضي جمهورية دونيتسك، بإطلاق 121 نوعًا مختلفًا من الذخائر. 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T23:30+0000
2023-08-14T23:30+0000
2023-08-14T23:30+0000
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وحسبما ذكرت ممثلية جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم أوكرانيا العسكرية في بيان عبر موقع تليغرام: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت الممثلية عن 41 حالة لإطلاق النار من جانب القوات الأوكرانية".وأضاف البيان: "نفذ العدو 32 قصفًا باستخدام مدفعية بعيار 155 ملم، على اتجاه دونيتسك. وفي اتجاه غورلوفكا، تم تنفيذ 7 قصف بواسطة مدفعية بعياري 155 و152 ملم. وفي اتجاه ياسينوفاتسكي، تم تنفيذ قصف واحد باستخدام مدفعية بعيار 155 ملم. وفي اتجاه ماريوبول، تم تنفيذ قصف واحد باستخدام صواريخ عيار بعيد".وأشار البيان إلى تعرض مناطق سبعة مدن في الجمهورية لإطلاق النار؛ غورلوفكا، وغولموفسكي، ومنطقة ياسينوفاتسكي، ودونيتسك، وماكيفكا، وستاروميخايلوفكا، ويوريفكا.تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230814/القوات-الروسية-توجه-ضربة-قاسية-للقوات-الأوكرانية-جنوبي-دونيتسك-1080063391.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, العالم
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 41 مرة خلال اليوم الماضي
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شنت القوات الأوكرانية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 41 هجومًا على أراضي جمهورية دونيتسك، بإطلاق 121 نوعًا مختلفًا من الذخائر.
وحسبما ذكرت ممثلية جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم أوكرانيا العسكرية في بيان عبر موقع تليغرام: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت الممثلية عن 41 حالة لإطلاق النار من جانب القوات الأوكرانية".
وأضاف البيان: "نفذ العدو 32 قصفًا باستخدام مدفعية بعيار 155 ملم، على اتجاه دونيتسك. وفي اتجاه غورلوفكا، تم تنفيذ 7 قصف بواسطة مدفعية بعياري 155 و152 ملم. وفي اتجاه ياسينوفاتسكي، تم تنفيذ قصف واحد باستخدام مدفعية بعيار 155 ملم. وفي اتجاه ماريوبول، تم تنفيذ قصف واحد باستخدام صواريخ عيار بعيد".
وأشار البيان إلى تعرض مناطق سبعة مدن في الجمهورية لإطلاق النار؛ غورلوفكا، وغولموفسكي، ومنطقة ياسينوفاتسكي، ودونيتسك، وماكيفكا، وستاروميخايلوفكا، ويوريفكا.
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.