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إعلام إسرائيلي: انفجار خطير في منطقة صناعية شمالي تل أبيب
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230814/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-41-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1080085095.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 41 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 41 مرة خلال اليوم الماضي
شنت القوات الأوكرانية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 41 هجومًا على أراضي جمهورية دونيتسك، بإطلاق 121 نوعًا مختلفًا من الذخائر. 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T23:30+0000
2023-08-14T23:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وحسبما ذكرت ممثلية جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم أوكرانيا العسكرية في بيان عبر موقع تليغرام: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت الممثلية عن 41 حالة لإطلاق النار من جانب القوات الأوكرانية".وأضاف البيان: "نفذ العدو 32 قصفًا باستخدام مدفعية بعيار 155 ملم، على اتجاه دونيتسك. وفي اتجاه غورلوفكا، تم تنفيذ 7 قصف بواسطة مدفعية بعياري 155 و152 ملم. وفي اتجاه ياسينوفاتسكي، تم تنفيذ قصف واحد باستخدام مدفعية بعيار 155 ملم. وفي اتجاه ماريوبول، تم تنفيذ قصف واحد باستخدام صواريخ عيار بعيد".وأشار البيان إلى تعرض مناطق سبعة مدن في الجمهورية لإطلاق النار؛ غورلوفكا، وغولموفسكي، ومنطقة ياسينوفاتسكي، ودونيتسك، وماكيفكا، وستاروميخايلوفكا، ويوريفكا.تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230814/القوات-الروسية-توجه-ضربة-قاسية-للقوات-الأوكرانية-جنوبي-دونيتسك-1080063391.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, العالم

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 41 مرة خلال اليوم الماضي

23:30 GMT 14.08.2023
© Sputnikقاذفة اللهب الروسية "سولنتسيبيك" تقصف معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك
قاذفة اللهب الروسية سولنتسيبيك تقصف معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
© Sputnik
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شنت القوات الأوكرانية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 41 هجومًا على أراضي جمهورية دونيتسك، بإطلاق 121 نوعًا مختلفًا من الذخائر.
وحسبما ذكرت ممثلية جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم أوكرانيا العسكرية في بيان عبر موقع تليغرام: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت الممثلية عن 41 حالة لإطلاق النار من جانب القوات الأوكرانية".
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية توجه "ضربة قاسية" للقوات الأوكرانية جنوبي دونيتسك
13:12 GMT
وأضاف البيان: "نفذ العدو 32 قصفًا باستخدام مدفعية بعيار 155 ملم، على اتجاه دونيتسك. وفي اتجاه غورلوفكا، تم تنفيذ 7 قصف بواسطة مدفعية بعياري 155 و152 ملم. وفي اتجاه ياسينوفاتسكي، تم تنفيذ قصف واحد باستخدام مدفعية بعيار 155 ملم. وفي اتجاه ماريوبول، تم تنفيذ قصف واحد باستخدام صواريخ عيار بعيد".
وأشار البيان إلى تعرض مناطق سبعة مدن في الجمهورية لإطلاق النار؛ غورلوفكا، وغولموفسكي، ومنطقة ياسينوفاتسكي، ودونيتسك، وماكيفكا، وستاروميخايلوفكا، ويوريفكا.
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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