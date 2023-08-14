https://sputnikarabic.ae/20230814/تراجع-أسعار-النفط-بعد-مكاسب-للأسبوع-السابع-على-التوالي-1080038163.html

تراجع أسعار النفط بعد مكاسب للأسبوع السابع على التوالي

تراجع أسعار النفط بعد مكاسب للأسبوع السابع على التوالي

شهدت أسعار النفط تراجعا، اليوم الاثنين، بعد سلسلة من المكاسب التي استمرت، لمدة سبعة أسابيع متتالية، وذلك نتيجة المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وتأثير... 14.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-14T04:52+0000

2023-08-14T04:52+0000

2023-08-14T04:52+0000

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وانخفضت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 29 سنتًا أو 0.3% إلى 86.52 دولار للبرميل، بحلول الساعة 00:33 بتوقيت غرينتش، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 24 سنتًا أو 0.3% إلى 82.95 دولار للبرميل، حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية".جاء تراجع الأسعار في ظل ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، حيث سجل المؤشر الدولاري مكاسبه، اليوم الاثنين، فيما أدى ارتفاع أسعار المنتجين الأمريكيين، في يوليو/ تموز الماضي، أيضًا إلى زيادة عوائد سندات الخزانة، على الرغم من التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيتوقف عن رفع أسعار الفائدة.وكانت أسعار النفط قد سجلت ارتفاعا بعد توقع وكالة الطاقة الدولية طلبا عالميا قياسيا وتقلصا في المعروض، ما جعل النفط يحقق مكاسب، للأسبوع السابع على التوالي، في أطول سلسلة مكاسب منذ عام 2022.وقالت وكالة الأنباء العراقية "واع"، يوم السبت الماضي، إن "عقود خام برنت الآجلة ارتفعت بقيمة 41 سنتًا أو 0.5% لتصل إلى 86.81 دولار للبرميل عند التسوية، في حين ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 37 سنتًا أو 0.5% لتصل إلى 83.19 دولار للبرميل عند التسوية".وخلال الأسبوع الماضي، ارتفع سعر خام برنت وخام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 0.37% و0.49% على التوالي، وأفادت وكالة الطاقة الدولية بأن الطلب العالمي على النفط وصل إلى مستوى قياسي بلغ 103 ملايين برميل يوميا، في يونيو/ حزيران الماضي، ومن المتوقع أن يصل إلى مستوى قياسي آخر، في هذا الشهر.

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