https://sputnikarabic.ae/20230814/روساتوم-تعمل-على-تصنيع-محركات-للسيارات-الكهربائية-1080066303.html

"روساتوم" تعمل على تصنيع محركات للسيارات الكهربائية

"روساتوم" تعمل على تصنيع محركات للسيارات الكهربائية

صرّح رئيس مؤسسة "روساتوم"، أليكسي ليخاتشوف، خلال اجتماع عمل مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن "روساتوم" تفكر في الإمداد المستهدف لمحرك كامل للسيارات... 14.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-14T14:22+0000

2023-08-14T14:22+0000

2023-08-14T14:22+0000

روسيا

اقتصاد

العالم

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وقال أليكسي ليخاتشوف: "هذه محركات دفع كهربائية. كما أبلغتكم، نحن نبني مصنعًا في كالينينغراد، اتفقنا مع موسكو، بفضل (رئيس بلدية العاصمة) سيرغي سيمينوفيتش، على إنشاء مصنع مشابه".وأضاف: "لكننا نأخذ بجدية إلى الدفع الكهربائي ونفكر في الإمداد المستهدف لمحرك كهربائي كامل، بما في ذلك محرك كهربائي وناقل تروس وعاكس".وأشار ليخاتشيف إلى "النمو الهائل" في شحنات "روساتوم" للمنتجات الجديدة. وقال: "في العام الماضي اقتربنا من 800 مليار روبل، ​​لم نتمكن حتى من الحلم بمثل هذا الرقم، لكنه الآن أصبح حقيقة واقعة".ويعد إنشاء منتجات جديدة للأسواق الروسية والدولية أحد أهداف "روساتوم" الاستراتيجية. يوفر هذا الاتجاه فرصًا جديدة لتطوير الطب والبنية التحتية الحضرية وتحسين السلامة البيئية وغيرها من المجالات المهمة. وفقًا لاستراتيجية "روساتوم"، بحلول عام 2030، يجب أن تصل حصة المنتجات الجديدة في إيراداتها إلى 40%.يذكر أن "روساتوم" هي شركة رائدة عالميًا في توفير الحلول العالية الأداء لجميع أنواع محطات الطاقة النووية، وقد قامت ببناء أكثر من 120 مفاعل أبحاث في روسيا وخارجها، وتشغل المرتبة الأولى من حيث توليد الطاقة الكهربائية في روسيا (نحو 203 مليار كيلوواط/ ساعة)، كما احتلت المرتبة الأولى في العالم من حيث انشغالها في تحقيق المشاريع الذرية الأجنبية، علما بأن روسيا تشغل المرتبة الثانية في العالم، من حيث احتياطيات اليورانيوم، والمرتبة الرابعة من حيث استخراجه.

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