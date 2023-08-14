https://sputnikarabic.ae/20230814/ميغ---29-روسية-تعترض-بي---8-إيه-بوسيدون-نرويجية-فوق-بحر-بارينس-وتجبرها-على-الاستدارة-والعودة-1080064805.html
"ميغ - 29" روسية تعترض "بي - 8 إيه بوسيدون" نرويجية وتجبرها على الاستدارة والعودة
"ميغ - 29" روسية تعترض "بي - 8 إيه بوسيدون" نرويجية وتجبرها على الاستدارة والعودة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن مقاتلة روسية من طراز "ميغ - 29" اعترضت طائرة دورية نرويجية من طراز "بي - 8 إيه بوسيدون" فوق بحر بارينس، كانت... 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T13:41+0000
2023-08-14T13:41+0000
2023-08-14T14:11+0000
روسيا
النرويج
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 14 أغسطس (آب) 2023، رصدت منظومات التحكم الجوي الروسية فوق بحر بارنتس هدفا جويا يقترب من حدود روسيا. من أجل تحديد الهدف ومنع انتهاكات حدود الدولة الروسية، انطلقت في الجو مقاتلة من طراز "ميغ - 29" من قوات الدفاع الجوي التابعة للأسطول الشمالي".وأشارت الوزراة إلى أن طاقم الطائرة المقاتلة الروسية حدد الهدف الجوي على أنه طائرة دورية من طراز "بي - 8 إيه بوسيدون"، التابعة للقوات الجوية النرويجية.وتابع البيان: "عندما اقتربت الطائرة المقاتلة الروسية، استدارت الطائرة العسكرية الأجنبية من حدود دولة روسيا، ولم يُسمح لها بانتهاك حدود دولة روسيا".ولفت البيان إلى أن تحليق المقاتلة الروسية تم في ظل التزام صارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة، دون عبور الطرق الجوية والاقتراب الخطير من أجواء تابعة لدول أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230814/تي---72-تتزود-بنظام-تشتيت-المسيرات-تريتون-فيديو-1080061685.html
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روسيا, النرويج
"ميغ - 29" روسية تعترض "بي - 8 إيه بوسيدون" نرويجية وتجبرها على الاستدارة والعودة
13:41 GMT 14.08.2023 (تم التحديث: 14:11 GMT 14.08.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن مقاتلة روسية من طراز "ميغ - 29" اعترضت طائرة دورية نرويجية من طراز "بي - 8 إيه بوسيدون" فوق بحر بارينس، كانت متجهة نحو المجال الجوي الروسي، وأجبرتها على الاستدارة والعودة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 14 أغسطس (آب) 2023، رصدت منظومات التحكم الجوي الروسية فوق بحر بارنتس هدفا جويا يقترب من حدود روسيا. من أجل تحديد الهدف ومنع انتهاكات حدود الدولة الروسية، انطلقت في الجو مقاتلة من طراز "ميغ - 29" من قوات الدفاع الجوي التابعة للأسطول الشمالي".
وأشارت الوزراة إلى أن طاقم الطائرة المقاتلة الروسية حدد الهدف الجوي على أنه طائرة دورية من طراز "بي - 8 إيه بوسيدون"، التابعة للقوات الجوية النرويجية.
وتابع البيان: "عندما اقتربت الطائرة المقاتلة الروسية، استدارت الطائرة العسكرية الأجنبية من حدود دولة روسيا، ولم يُسمح لها بانتهاك حدود دولة روسيا".
ولفت البيان إلى أن تحليق المقاتلة الروسية تم في ظل التزام صارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة، دون عبور الطرق الجوية والاقتراب الخطير من أجواء تابعة لدول أخرى.