https://sputnikarabic.ae/20230814/هجوم-يستهدف-قوات-حفظ-السلام-في-مالي-1080084345.html
هجوم يستهدف قوات حفظ السلام في مالي
هجوم يستهدف قوات حفظ السلام في مالي
تعرضت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي لهجومين نتج عنهما إصابة 4 من الجنود التابعين لها. 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T20:59+0000
2023-08-14T20:59+0000
2023-08-14T21:07+0000
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أعلنت ذلك البعثة الأممية، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، التي أشارت إلى أن الجنود المصابين من بوركينا فاسو.ولفتت البعثة إلى أن الهجومين وقعا أمس الأحد، واستهدفا قافلة عسكرية تقلهم خلال انتقالهم من قاعدة في بلدة بير إلى تمبكتو.وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن إصابات الجنود ليست خطيرة، مشددا على ضرورة أن يتم ضمان سلامة جنود حفظ السلام خلال فترة الانسحاب.وتسعى البعثة إلى تسليم قواعدها ومسؤولياتها إلى السلطات في مالي وفريق الأمم المتحدة القطري، إضافة إلى مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا والساحل.وذكر دوجاريك أن البعثة الأممية تحاول تسريع وتيرة انسحابها بسبب تدهور الوضع الأمني في المنطقة ووجود خطورة على سلامة وأمن الموظفين الأمميين.
https://sputnikarabic.ae/20230523/الأمم-المتحدة-تعلن-إصابة-4-سريلانكيين-من-جنود-حفظ-السلام-في-انفجار-مالي-1077329623.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار, أخبار مالي
العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار, أخبار مالي
هجوم يستهدف قوات حفظ السلام في مالي
20:59 GMT 14.08.2023 (تم التحديث: 21:07 GMT 14.08.2023) تابعنا عبر
تعرضت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي لهجومين نتج عنهما إصابة 4 من الجنود التابعين لها.
أعلنت ذلك البعثة الأممية، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، التي أشارت إلى أن الجنود المصابين من بوركينا فاسو.
ولفتت البعثة إلى أن الهجومين وقعا أمس الأحد، واستهدفا قافلة عسكرية
تقلهم خلال انتقالهم من قاعدة في بلدة بير إلى تمبكتو.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن إصابات الجنود ليست خطيرة، مشددا على ضرورة أن يتم ضمان سلامة جنود حفظ السلام خلال فترة الانسحاب.
وتسعى البعثة إلى تسليم قواعدها ومسؤولياتها إلى السلطات في مالي وفريق الأمم المتحدة
القطري، إضافة إلى مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا والساحل.
وذكر دوجاريك أن البعثة الأممية تحاول تسريع وتيرة انسحابها بسبب تدهور الوضع الأمني
في المنطقة ووجود خطورة على سلامة وأمن الموظفين الأمميين.